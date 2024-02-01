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17:29 (мск), источник: Vesti.kz

Во Франции состоится казахстанское дерби

В четвертьфинале турнира ATP в Монпелье (Франция) встретятся два казахстанских теннисиста — Александр Бублик, занимающий 27-е место в мировом рейтинге и Александр Шевченко (№ 59), передают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

Матч состоится 2 февраля.

Бублик начал турнир со второго круга, обыграв Дениса Шаповалова из Канады (№ 137) — 1:6, 7:6 (14:12), 6:3.

Шевченко на пути к четвертьфиналу прошел чеха Далибора Сврчину (№ 194) — 6:4, 4:6, 6:4 и француза Грегуара Барреру (№ 104) — 7:6 (7:3), 2:6, 6:3.

Шевченко — уроженец Ростова-на-Дону. В январе он официально перешел под флаг Казахстана.

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