Роддик: «Соболенко — самая стабильная теннисистка мира прямо сейчас»

«Швентек — самый безопасный вариант на звание лучше. Но я не уверен, что это по-прежнему правда. Соболенко доходит до полуфинала на шести подряд мейджорах. Она всегда в топе.



Раньше я позволял ее репутации затмевать то, что я видел перед собой. Соболенко — самый стабильный игрок мира прямо сейчас. Думаю, спорить об этом бесполезно. Швентек набирает очки рывками. У нее самый высокий потенциал для победы на отдельном отрезке. Когда она набирается уверенности, то переезжает соперников. Но она уязвима. Так что сейчас логичнее ставить на Соболенко, она не подводит», — сказал Роддик в подкасте Served with Andy Roddick.