Александрова вышла в финал теннисного турнира в Австрии

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240392&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ТАСС, 3 февраля. Россиянка Екатерина Александрова обыграла представительницу Хорватии Донну Векич в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 7:6 (7:4), 7:6 (8:6) в пользу Александровой (2-й номер посева). По ходу второго тай-брейка она уступала со счетом 1:5, всего матч длился более трех часов. Векич имела 3-й номер посева. В финале Александрова сыграет с победительницей матча между россиянкой Анастасией Павлюченковой (без номера посева) и Еленой Остапенко (1) из Латвии.

Александровой 29 лет, она занимает 21-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки четыре титула на соревнованиях под эгидой организации. Лучшим результатом Александровой на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2023). В 2021 году в составе российской команды она стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.

Векич 27 лет, она располагается на 34-й строчке мирового рейтинга. Хорватская теннисистка выиграла четыре титула на турнирах WTA. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал US Open (2019) и Australian Open (2023).