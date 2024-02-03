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20:15 (мск), источник: Vesti.kz

Бублик совершил камбэк и вышел в финал турнира в Монпелье

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик (№ 27) сыграл в ½ финала на турнире ATP 250 в Монпелье (Франция), сообщают Vesti.kz.

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Источник: ktf.kz

Соперником казахстанца за выход в финал турнира был канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (№ 30). Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:4. Игра продлилась два часа и 38 минут.

В финале казахстанец сыграет с победителем другого полуфинала Хольге Руне (Дания) — Борна Чорич (Хорватия).

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