Тренер Соболенко рассказал, почему до последнего сомневался в победе на Australian Open

«Этот вопрос задавали мне друзья: “Ну, наверное, вы предполагали, что фавориты?” Не знаю, у меня даже и близко не было такого ощущения. Для меня, во-первых, это начало года: не совсем понятно, кто как готов. Во-вторых, не думали о том, что делают другие: смотреть, что мы сейчас играем лучше — такого не было и не будет. Мы старались максимально сфокусироваться на каждом следующем матче. Если бы мы очень много думали о происходящем на той же первой неделе — Лена Рыбакина проиграла, Ига [оступилась] — мы бы начали очень сильно раздувать в своей голове, что мы — чемпионы. И, соответственно, вместо того чтобы выходить и играть каждый матч, мы бы стояли и ждали, когда же вынесут кубок.

Матч с той же Амандой Анисимовой. Она вернулась после долгой паузы и тоже сыграла пару матчей. А у нас такая с ней история… Очень сложная в плане игр: было много близких матчей, которые проигрывали и выигрывали — там не было легко. Мы понимали, что это неудобный соперник.