Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Калгари
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Аризона
Футбол. Зарубежный
12.02
Кристал Пэлас
Челси
13
Футбол. Зарубежный
12.02
Альмерия
Атлетик
00
Футбол. Зарубежный
12.02
Ювентус
Удинезе
01
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Миннесота
Хоккей. КХЛ
12.02
Локомотив
Спартак
15
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Трактор
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Барыс
Все события
Фоторепортажи
24«Дакар-2024»
20Арина Соболенко стала чемпионкой Australian Open — 2024
00:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер Соболенко рассказал, почему до последнего сомневался в победе на Australian Open

Антон Дубров, тренер двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» белоруски Арины Соболенко, рассказал, почему в финале Australian Open — 2024 у него не было уверенности в победе подопечной, а также как команда заставляла Арину не думать о результатах соперниц по ходу турнира.

Наверх

«Этот вопрос задавали мне друзья: “Ну, наверное, вы предполагали, что фавориты?” Не знаю, у меня даже и близко не было такого ощущения. Для меня, во-первых, это начало года: не совсем понятно, кто как готов. Во-вторых, не думали о том, что делают другие: смотреть, что мы сейчас играем лучше — такого не было и не будет. Мы старались максимально сфокусироваться на каждом следующем матче. Если бы мы очень много думали о происходящем на той же первой неделе — Лена Рыбакина проиграла, Ига [оступилась] — мы бы начали очень сильно раздувать в своей голове, что мы — чемпионы. И, соответственно, вместо того чтобы выходить и играть каждый матч, мы бы стояли и ждали, когда же вынесут кубок.

Матч с той же Амандой Анисимовой. Она вернулась после долгой паузы и тоже сыграла пару матчей. А у нас такая с ней история… Очень сложная в плане игр: было много близких матчей, которые проигрывали и выигрывали — там не было легко. Мы понимали, что это неудобный соперник.

То, что получилось выиграть несколько сетов легко — под ноль — хороший, приятный бонус, чтобы сэкономить силы. Но первые круги волнительны, с кем бы ты ни играл: найти свой ритм, чтобы потом было легче. Можно легко выиграть, но выйти с соперником, который выдаст хороший уровень, и быть к этому не готовым. Поэтому Арина была готова: держала фокус и акцент на своей игре. Вне зависимости от уровня соперника, она исходила от себя. Это было ключевое. С той же Гауфф, когда были качели в первом сете в плане счёта, она очень здорово сдержалась, чтобы не распылиться в конце, когда уже перестало получаться после 5:2«, — сказал Дубров в эксклюзивном интервью корреспонденту “Чемпионата” Софии Колодкиной.

 Защита Валиевой не доказала версию с дедушкой, зато ВАДА объяснило
Американский миллиардер задумал провести Олимпиаду без допинг-контроля
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь