Вторая ракетка Казахстана после камбэка вышел во второй круг турнира в Нидерландах
Вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко (№ 57) стартовал с победы на турнире ABN AMRO Open в Роттердаме (Нидерланды), сообщают Vesti.kz.
Вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко (№ 57) стартовал с победы на турнире ABN AMRO Open в Роттердаме (Нидерланды), сообщают Vesti.kz.
В матче первого круга Шевченко встречался с соперником из Китая Чжан Чжичжэнем (№ 47). В пером сете китайский теннисист оказался сильнее 6:4. Однако в двух оставшихся сетах уже Шевченко был лучше — 6:6, 6:3. Матч продолжался один час и 55 минут.
Во втором круге Шевченко сыграет с победителем пары Роман Сафиуллин (Россия) — Хольгер Руне (Норвегия).
Отметим, что другой казахстанец Александр Бублик также преодолел первый круг турнира в Роттердаме, одолев хорвата Борну Чорича (№ 31).
Напомним, Шевченко является уроженцем Ростова-на-Дону. В январе он официально перешел под флаг Казахстана.