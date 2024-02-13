Вторая ракетка Казахстана после камбэка вышел во второй круг турнира в Нидерландах

В матче первого круга Шевченко встречался с соперником из Китая Чжан Чжичжэнем (№ 47). В пером сете китайский теннисист оказался сильнее 6:4. Однако в двух оставшихся сетах уже Шевченко был лучше — 6:6, 6:3. Матч продолжался один час и 55 минут.