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18:03 (мск), источник: Vesti.kz

Вторая ракетка Казахстана после камбэка вышел во второй круг турнира в Нидерландах

Вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко (№ 57) стартовал с победы на турнире ABN AMRO Open в Роттердаме (Нидерланды), сообщают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

В матче первого круга Шевченко встречался с соперником из Китая Чжан Чжичжэнем (№ 47). В пером сете китайский теннисист оказался сильнее 6:4. Однако в двух оставшихся сетах уже Шевченко был лучше — 6:6, 6:3. Матч продолжался один час и 55 минут.

Во втором круге Шевченко сыграет с победителем пары Роман Сафиуллин (Россия) — Хольгер Руне (Норвегия).

Отметим, что другой казахстанец Александр Бублик также преодолел первый круг турнира в Роттердаме, одолев хорвата Борну Чорича (№ 31).

Напомним, Шевченко является уроженцем Ростова-на-Дону. В январе он официально перешел под флаг Казахстана.

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