Текущие события
Футбол. Еврокубки
14.02
ПСЖ
Реал Сосьедад
20
Футбол. Еврокубки
14.02
Лацио
Бавария
10
Хоккей. НХЛ
03:30
Виннипег
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
03:30
Питтсбург
Флорида
Футбол. Зарубежный
14.02
Болонья
Фиорентина
20
Хоккей. НХЛ
05:30
Аризона
Миннесота
Хоккей. КХЛ
14.02
Сочи
Торпедо
32
Хоккей. КХЛ
14.02
Северсталь
Спартак
42
Хоккей. КХЛ
14.02
Адмирал
Барыс
23
Хоккей. КХЛ
14.02
Амур
Трактор
42
Все события
Фоторепортажи
21«СКА-Арена» установила рекорд посещаемости в мировом хоккее
21Команда фигуриста Козловского выиграла ЧР по прыжкам
00:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Елена Рыбакина в 2024 году выиграла уже 10 сетов со счётом 6:0 или 6:1

Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в 2024 году выиграла уже 10 сетов со счётом 6:0 или 6:1 в матчах уровня WTA.

Наверх

Двузначного значения выдающаяся серия Рыбакиной достигла в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В нём Елена (3) встречается с 23-й ракеткой мира, американкой Эммой Наварро (16). Стартовую партию Рыбакина выиграла со счётом 6:1. Однако во втором сете казахстанка потеряла концентрацию (проигрывала 1:3 на старте), довела дело до тай-брейка и проиграла его со счётом 6:7 (6:8).

Отметим, что в текущем сезоне Рыбакина завоевала уже два титула — WTA-500 в Брисбене (Австралия) и WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). При этом на Australian Open Елена неожиданно проиграла уже во втором круге.

 Защита Валиевой не доказала версию с дедушкой, зато ВАДА объяснило
Американский миллиардер задумал провести Олимпиаду без допинг-контроля
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь