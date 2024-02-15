Азаренко высказалась о расписании теннисных турниров | Источник: Чемпионат.com

"Матчи в целом стали длиннее, чем 10−15 лет назад. И турниров теперь больше, среди них чуть больше обязательных. Это цена расширения турниров и увеличения призовых фондов, хотя насчёт этого есть сомнения.

В 2025-м обязательные турниры станут 10-дневными. Это должно немного помочь, но в то же время я не поклонница идеи растягивать турниры. Я больше поклонница идеи укорачивать матчи — делать контент компактнее и премиальнее.

Так что дать простой ответ трудно. Этот вопрос входит в большую дискуссию о том, как нам улучшить наш вид спорта, облегчить жизнь спортсменам, ведь сейчас тенденция такова, что мы проводим на корте всё больше времени, играем больше матчей, корты замедляются, и я этого не понимаю", — сказала Азаренко на пресс-конференции после матча второго раунда в Дохе.