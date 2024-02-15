Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:30
Виннипег
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
03:30
Питтсбург
Флорида
Хоккей. НХЛ
05:30
Аризона
Миннесота
Футбол. Еврокубки
14.02
ПСЖ
Реал Сосьедад
20
Футбол. Еврокубки
14.02
Лацио
Бавария
10
Футбол. Зарубежный
14.02
Болонья
Фиорентина
20
Хоккей. КХЛ
14.02
Сочи
Торпедо
32
Хоккей. КХЛ
14.02
Северсталь
Спартак
42
Все события
Фоторепортажи
20Арина Соболенко стала чемпионкой Australian Open — 2024
21Команда фигуриста Козловского выиграла ЧР по прыжкам
01:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Азаренко высказалась о расписании теннисных турниров

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала о том, какие изменения произошли в расписании теннисных турниров за последнее десятилетие, и подчеркнула, что это долгий разговор о том, как улучшить вид спорта.

Наверх
Азаренко высказалась о расписании теннисных турниров | Источник: Чемпионат.com

"Матчи в целом стали длиннее, чем 10−15 лет назад. И турниров теперь больше, среди них чуть больше обязательных. Это цена расширения турниров и увеличения призовых фондов, хотя насчёт этого есть сомнения.

В 2025-м обязательные турниры станут 10-дневными. Это должно немного помочь, но в то же время я не поклонница идеи растягивать турниры. Я больше поклонница идеи укорачивать матчи — делать контент компактнее и премиальнее.

Так что дать простой ответ трудно. Этот вопрос входит в большую дискуссию о том, как нам улучшить наш вид спорта, облегчить жизнь спортсменам, ведь сейчас тенденция такова, что мы проводим на корте всё больше времени, играем больше матчей, корты замедляются, и я этого не понимаю", — сказала Азаренко на пресс-конференции после матча второго раунда в Дохе.

Напомним, о слишком плотном расписании теннисистов на WTA-туре уже говорила Дарья Касаткина.

 Защита Валиевой не доказала версию с дедушкой, зато ВАДА объяснило
Американский миллиардер задумал провести Олимпиаду без допинг-контроля
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь