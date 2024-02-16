Саснович проиграла в квалификации турнира WTA в Дубае

Сегодня на старте квалификации соревнований в Дубае с призовым фондом $3,2 млн белоруска уступила в трехсетовом матче француженке Кларе Бюрель — 6:3, 4:6, 4:6.



Теперь Александра Саснович сосредоточится на выступлении в парном разряде турнира в столице ОАЭ. В первом раунде Саснович и немецкая теннисистка Лаура Зигемунд встретятся с японским тандемом Эри Ходзуми / Макото Ниномия.