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19:18 (мск), источник: БЕЛТА

Саснович проиграла в квалификации турнира WTA в Дубае

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович не смогла пробиться в основную сетку второго подряд турнира WTA-1000, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня на старте квалификации соревнований в Дубае с призовым фондом $3,2 млн белоруска уступила в трехсетовом матче француженке Кларе Бюрель — 6:3, 4:6, 4:6.

Теперь Александра Саснович сосредоточится на выступлении в парном разряде турнира в столице ОАЭ. В первом раунде Саснович и немецкая теннисистка Лаура Зигемунд встретятся с японским тандемом Эри Ходзуми / Макото Ниномия.

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