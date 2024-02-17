Халеп, дисквалифицированная за допинг, подала в суд на производителя пищевых добавок
Бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп подала в суд на производителя пищевых добавок. Об этом сообщает Reuters.
Бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп подала в суд на производителя пищевых добавок. Об этом сообщает Reuters.
По информации источника, румынка требует возмещения ущерба на сумму более $ 10 млн от канадской компании «Quantum Nutrition». Она считает, что запрещённое вещество могло попасть в её организм с добавкой, которую она принимала в 2022-м, при этом оно не было указано в составе на этикетке.
Румынская спортсменка утверждает, что могла получить его только из биологической добавки, которую ей дали в академии Патрика Муратоглу.
Напомним, слушания проходили