Халеп, дисквалифицированная за допинг, подала в суд на производителя пищевых добавок

По информации источника, румынка требует возмещения ущерба на сумму более $ 10 млн от канадской компании «Quantum Nutrition». Она считает, что запрещённое вещество могло попасть в её организм с добавкой, которую она принимала в 2022-м, при этом оно не было указано в составе на этикетке.