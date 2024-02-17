Елена Рыбакина устроила матч-триллер с лучшей теннисисткой мира
Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина сыграла в финале турнира Qatar TotalOpen В Дохе (Катар), сообщают Vesti.kz.
Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина сыграла в финале турнира Qatar TotalOpen В Дохе (Катар), сообщают Vesti.kz.
В решающем матче турнира ее соперницей была первая ракетка мира Ига Швентек из Польши. Встреча завершилась в пользу польской теннисистки по итогам двух сетов 7:6 (10:8), 6:2. Матч продолжался два часа и 18 минут.
Отметим, что в первом сете Рыбакина вела 4:1, но, проиграв четыре гейма, дело дошло до тай-брейка. При этом казахстанке пришлось взять медицинский тайм-аут.
Рыбакина за турнир в Дохе заработает призовые в размере 308 320 долларов (650 очков), а Швентек получит 523 485 долларов и 1000 рейтинговых очков.
Для Рыбакиной это третий финал в 2024 году. Ранее Елена выиграла турниры категории WTA 500 в Брисбене (Австралия) и Абу-Даби (ОАЭ).