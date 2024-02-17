Елена Рыбакина устроила матч-триллер с лучшей теннисисткой мира

Источник: Соцсети

В решающем матче турнира ее соперницей была первая ракетка мира Ига Швентек из Польши. Встреча завершилась в пользу польской теннисистки по итогам двух сетов 7:6 (10:8), 6:2. Матч продолжался два часа и 18 минут.

Отметим, что в первом сете Рыбакина вела 4:1, но, проиграв четыре гейма, дело дошло до тай-брейка. При этом казахстанке пришлось взять медицинский тайм-аут.

Рыбакина за турнир в Дохе заработает призовые в размере 308 320 долларов (650 очков), а Швентек получит 523 485 долларов и 1000 рейтинговых очков.