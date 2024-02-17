Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Манчестер Сити
Челси
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сельта
Барселона
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
РБ Лейпциг
Боруссия М
20
Хоккей. НХЛ
2-й период
Бостон
Лос-Анджелес
32
Футбол. Зарубежный
22:45
Аталанта
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Севилья
Футбол. Зарубежный
23:00
Нант
ПСЖ
Хоккей. НХЛ
23:00
Даллас
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
23:00
Чикаго
Оттава
Футбол. Зарубежный
20:00
Верона
Ювентус
22
Хоккей. НХЛ
18.02
Миннесота
Баффало
Хоккей. НХЛ
18.02
Сент-Луис
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
18.02
Тампа-Бэй
Флорида
Футбол. Зарубежный
19:00
Лилль
Гавр
30
Футбол. Зарубежный
18:15
Осасуна
Кадис
20
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Арсенал
05
Футбол. Зарубежный
18:00
Фулхэм
Астон Вилла
12
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Борнмут
22
Футбол. Зарубежный
18:00
Ноттингем Форест
Вест Хэм
20
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Вулверхэмптон
12
Хоккей. НХЛ
18.02
Монреаль
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
18.02
Торонто
Анахайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Дармштадт
Штутгарт
12
Футбол. Зарубежный
17:30
Хайденхайм
Байер
12
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Унион Б
01
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Аугсбург
10
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Боруссия Д
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
Дженоа
11
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Салават Юлаев
30
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Ак Барс
03
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Динамо М
36
Хоккей. НХЛ
18.02
Нью-Джерси
Филадельфия
Футбол. Зарубежный
16:00
Атлетико
Лас-Пальмас
50
Хоккей. КХЛ
16:00
Куньлунь РС
Динамо Мн
24
Футбол. Зарубежный
15:30
Брентфорд
Ливерпуль
14
Хоккей. НХЛ
18.02
Ванкувер
Виннипег
Хоккей. НХЛ
18.02
Вегас
Каролина
Хоккей. НХЛ
18.02
Сан-Хосе
Коламбус
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
Металлург Мг
30
Хоккей. КХЛ
18.02
Амур
Барыс
Хоккей. КХЛ
18.02
Адмирал
Трактор
Все события
Фоторепортажи
21Команда фигуриста Козловского выиграла ЧР по прыжкам
15Лучшие фото Елизаветы Туктамышевой
20:58 (мск), источник: Vesti.kz

Елена Рыбакина устроила матч-триллер с лучшей теннисисткой мира

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина сыграла в финале турнира Qatar TotalOpen В Дохе (Катар), сообщают Vesti.kz.

Наверх
Источник: Соцсети

В решающем матче турнира ее соперницей была первая ракетка мира Ига Швентек из Польши. Встреча завершилась в пользу польской теннисистки по итогам двух сетов 7:6 (10:8), 6:2. Матч продолжался два часа и 18 минут.

Отметим, что в первом сете Рыбакина вела 4:1, но, проиграв четыре гейма, дело дошло до тай-брейка. При этом казахстанке пришлось взять медицинский тайм-аут.

Рыбакина за турнир в Дохе заработает призовые в размере 308 320 долларов (650 очков), а Швентек получит 523 485 долларов и 1000 рейтинговых очков.

Для Рыбакиной это третий финал в 2024 году. Ранее Елена выиграла турниры категории WTA 500 в Брисбене (Австралия) и Абу-Даби (ОАЭ).

О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь