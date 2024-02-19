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19:08 (мск), источник: БЕЛТА

Герасимов пробился в основную сетку теннисного турнира во Франции

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Егор Герасимов пробился в основную сетку турнира серии ATP Challenger-125 во французском городе По с призовым фондом 148,6 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

В решающем поединке квалификации Герасимов переиграл в двух сетах литовского теннисиста Ричардаса Беранкиса — 7:5, 6:4. Сегодня белорусу удалось 10 раз подать на вылет, в активе его соперника всего два эйса. Встреча длилась 1 час 23 минуты. В первом квалификационном раунде Егор Герасимов одолел в трехсетовом поединке француза Луи Дассена — 4:6, 6:3, 6:3.

Завтра в стартовом матче парного разряда белорусско-украинский тандем Иван Лютаревич / Владислав Манафов встретится с французско-швейцарским дуэтом Пьер-Юг Эрбер / Леандро Ридль.

Соревнования в По завершатся 25 февраля.

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