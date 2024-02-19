Герасимов пробился в основную сетку теннисного турнира во Франции

В решающем поединке квалификации Герасимов переиграл в двух сетах литовского теннисиста Ричардаса Беранкиса — 7:5, 6:4. Сегодня белорусу удалось 10 раз подать на вылет, в активе его соперника всего два эйса. Встреча длилась 1 час 23 минуты. В первом квалификационном раунде Егор Герасимов одолел в трехсетовом поединке француза Луи Дассена — 4:6, 6:3, 6:3.



Завтра в стартовом матче парного разряда белорусско-украинский тандем Иван Лютаревич / Владислав Манафов встретится с французско-швейцарским дуэтом Пьер-Юг Эрбер / Леандро Ридль.



Соревнования в По завершатся 25 февраля.