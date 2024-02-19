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20:32 (мск), источник: Vesti.kz

Лучший теннисист Казахстана поднялся на рекордное место в мировом рейтинге

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик улучшил свое положение в рейтинге ATP, сообщают Vesti.kz.

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Источник: Open Sud de France

По итогам недели Бублик улучшил свое положение на две позиции и теперь занимает 21 место в рейтинге мужского одиночного разряда. Отметим, что ранее его лучшим показателем было 23 место рейтинге ATP.

Напомним, что в начале февраля Бублик выиграл турнир серии ATP 250 в Монпелье (Франция).

Добавим, что 20 февраля Бублик стартует на турнире в Дохе.

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