Лучший теннисист Казахстана поднялся на рекордное место в мировом рейтинге
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик улучшил свое положение в рейтинге ATP, сообщают Vesti.kz.
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик улучшил свое положение в рейтинге ATP, сообщают Vesti.kz.
По итогам недели Бублик улучшил свое положение на две позиции и теперь занимает 21 место в рейтинге мужского одиночного разряда. Отметим, что ранее его лучшим показателем было 23 место рейтинге ATP.
Напомним, что в начале февраля Бублик выиграл турнир серии ATP 250 в Монпелье (Франция).
Добавим, что 20 февраля Бублик стартует на турнире в Дохе.