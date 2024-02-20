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09:05 (мск), источник: Vesti.kz

Рыбакина стартует на очередном крупном турнире. Что ее ждет в Дубае?

Сегодня, 20 февраля, казахстанка Елена Рыбакина (№ 4) проведет свой первый матч на турнире WTA 1000 — Dubai Duty Free Tennis Championships в Дубае (ОАЭ). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о предстоящем противостоянии с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко (№ 27) из Беларуси.

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Источник: Соцсети

Восемь самых высокорейтинговых участниц соревнований, как обычно происходит на турнирах-тысячниках, сразу преодолели барьер первого круга, даже не выходя на корт. Поэтому 24-летняя Рыбакина стартует сразу со стадии 1/16 финала.

Ее соперницей станет опытная Азаренко. 34-летняя белоруска в понедельник без проблем расправилась с представительницей Нидерландов Аранчей Рус (№ 43) — 6:2, 6:4.

Теперь Рыбакина и Азаренко скрестят ракетки в третий раз. Прежде Виктории не удалось взять ни одного сета в матчах с казахстанкой. Их первая встреча произошла весной 2022-го на турнире в Индиан-Уэллс (США). Тогда Рыбакина одержала убедительную победу со счетом 6:3, 6:4.
Их вторая и, к текущему моменту, последняя игра прошла в начале 2023 года в полуфинале Australian Open. Елена вновь обыграла экс-первую ракетку мира в двух партиях — 7:6 (4), 6:3. Стоит отметить, что в Дубае они сыграют на хардовом покрытии, как и в предыдущих матчах.

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В прошлом году обе теннисистки добрались в Дубае до стадии третьего раунда. Получается, что в этом розыгрыше кто-то гарантированно завершит борьбу за титул еще раньше. Любопытно, что в 2023-м Елена и Виктория могли встретиться в четвертьфинале, если бы выиграли свои матчи третьего раунда.

Однако Рыбакина не вышла на корт с Коко Гауфф из-за состояния здоровья, автоматически дав американке путевку в ¼ финала. А Азаренко сыграла с другой американкой Мэдисон Киз, но взяла у нее всего три гейма.

В целом обе спортсменки по разу добирались до финала соревнований в Дубае. Виктория сделала это в 2010-м, когда в решающей встрече проиграла в двух партиях американке Винус Уильямс. Елена же добилась аналогичного результата ровно спустя десять лет, когда в финале в трех сетах уступила румынке Симоне Халеп. Однако в те годы турнир в Дубае разыгрывал только 500 рейтинговых очков и был менее статусным.

С начала сезона Рыбакина приняла участие в пяти турнирах, в трех из них добравшись до финала (победы в Брисбене и Абу-Даби, финал в Дохе). Всего на ее счету 15 побед и три поражения в 2024 году. Что касается Азаренко, то она провела три соревнования (9−3), добравшись до полуфинала в Брисбене, ⅛ финала Australian Open и ¼ финала Дохи.

Если Рыбакина успела восстановиться после двух загруженных недель в Абу-Даби и Дохе, а также отойти от неудачи в финале катарского турнира с Игой Швентек, то ей по силам сломить сопротивление опытной соперницы в третий раз в карьере и шагнуть в следующий раунд.

Матч между Рыбакиной и Азаренко пройдет третьим запуском на центральном корте. Он начнется ориентировочно в 17:00 по времени Астаны.

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