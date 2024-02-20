Рыбакина стартует на очередном крупном турнире. Что ее ждет в Дубае?

Источник: Соцсети

Восемь самых высокорейтинговых участниц соревнований, как обычно происходит на турнирах-тысячниках, сразу преодолели барьер первого круга, даже не выходя на корт. Поэтому 24-летняя Рыбакина стартует сразу со стадии 1/16 финала.

Ее соперницей станет опытная Азаренко. 34-летняя белоруска в понедельник без проблем расправилась с представительницей Нидерландов Аранчей Рус (№ 43) — 6:2, 6:4.

Теперь Рыбакина и Азаренко скрестят ракетки в третий раз. Прежде Виктории не удалось взять ни одного сета в матчах с казахстанкой. Их первая встреча произошла весной 2022-го на турнире в Индиан-Уэллс (США). Тогда Рыбакина одержала убедительную победу со счетом 6:3, 6:4.

Их вторая и, к текущему моменту, последняя игра прошла в начале 2023 года в полуфинале Australian Open. Елена вновь обыграла экс-первую ракетку мира в двух партиях — 7:6 (4), 6:3. Стоит отметить, что в Дубае они сыграют на хардовом покрытии, как и в предыдущих матчах.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/zxcRW9uVZbY?si=Ntzi08TTE8Cz8vHd" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом году обе теннисистки добрались в Дубае до стадии третьего раунда. Получается, что в этом розыгрыше кто-то гарантированно завершит борьбу за титул еще раньше. Любопытно, что в 2023-м Елена и Виктория могли встретиться в четвертьфинале, если бы выиграли свои матчи третьего раунда.

Однако Рыбакина не вышла на корт с Коко Гауфф из-за состояния здоровья, автоматически дав американке путевку в ¼ финала. А Азаренко сыграла с другой американкой Мэдисон Киз, но взяла у нее всего три гейма.

В целом обе спортсменки по разу добирались до финала соревнований в Дубае. Виктория сделала это в 2010-м, когда в решающей встрече проиграла в двух партиях американке Винус Уильямс. Елена же добилась аналогичного результата ровно спустя десять лет, когда в финале в трех сетах уступила румынке Симоне Халеп. Однако в те годы турнир в Дубае разыгрывал только 500 рейтинговых очков и был менее статусным.

С начала сезона Рыбакина приняла участие в пяти турнирах, в трех из них добравшись до финала (победы в Брисбене и Абу-Даби, финал в Дохе). Всего на ее счету 15 побед и три поражения в 2024 году. Что касается Азаренко, то она провела три соревнования (9−3), добравшись до полуфинала в Брисбене, ⅛ финала Australian Open и ¼ финала Дохи.

Если Рыбакина успела восстановиться после двух загруженных недель в Абу-Даби и Дохе, а также отойти от неудачи в финале катарского турнира с Игой Швентек, то ей по силам сломить сопротивление опытной соперницы в третий раз в карьере и шагнуть в следующий раунд.