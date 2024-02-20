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16:02 (мск), источник: Vesti.kz

Рыбакина перевернула матч на турнире за 3 миллиона долларов и победила

Лучшая теннисистка Казахстана и четвертая ракетка Елена Рыбакина провела свой первый матч на турнире категории WTA 1000 — Dubai Duty Free Tennis Championships в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого превышает 3,2 миллиона долларов, сообщают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

В матче второго круга Рыбакина встречалась с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко (№ 27) из Беларуси. Первая партия осталась за соперницей со счетом 6:4. Во втором сете казахстанка взяла реванш — 6:2. Однако после этого Азаренко отказалась от продолжения борьбы.

Это была их третья очная встреча. До этого казахстанка вела 2−0.

Таким образом, Рыбакина вышла в ⅛ финала турнира в Дубае, где сыграет с Магдаленой Фреш (53-я ракетка мира) из Польши. За выход в третий круг турнира в Дубае казахстанка заработала 120 рейтинговых очков и призовые в 36 454 долларов (16,5 миллиона тенге). В случае выхода в четвертьфинал казахстанка получит 215 очков и 72 965 долларов призовых.

Отметим, что ранее обозреватель портала Tennis.life Стефан Майлс посоветовал проиграть Рыбакиной этот матч. Свою позицию он обосновал тем, что казахстанке нужно время на восстановление.

До этого Рыбакина выиграла два турнира: в феврале в Абу-Даби и в январе в Брисбене (Австралия).

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