Рыбакина перевернула матч на турнире за 3 миллиона долларов и победила

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В матче второго круга Рыбакина встречалась с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко (№ 27) из Беларуси. Первая партия осталась за соперницей со счетом 6:4. Во втором сете казахстанка взяла реванш — 6:2. Однако после этого Азаренко отказалась от продолжения борьбы.

Это была их третья очная встреча. До этого казахстанка вела 2−0.

Таким образом, Рыбакина вышла в ⅛ финала турнира в Дубае, где сыграет с Магдаленой Фреш (53-я ракетка мира) из Польши. За выход в третий круг турнира в Дубае казахстанка заработала 120 рейтинговых очков и призовые в 36 454 долларов (16,5 миллиона тенге). В случае выхода в четвертьфинал казахстанка получит 215 очков и 72 965 долларов призовых.

Отметим, что ранее обозреватель портала Tennis.life Стефан Майлс посоветовал проиграть Рыбакиной этот матч. Свою позицию он обосновал тем, что казахстанке нужно время на восстановление.