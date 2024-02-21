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13:13 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусская теннисистка Шиманович пробилась во второй круг турнира в Мексике

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Ирина Шиманович пробилась в ⅛ финала турнира категории WTA-125 в мексиканском Пуэрто-Вальярта с призовым фондом $115 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2023

В 1/16 финала белоруска, занимающая 204-е место в мировом рейтинге, за 3 часа 20 минут одолела в трехсетовом поединке француженку Кароль Монне, у которой 170-я позиция, — 6:7 (6:8), 6:4, 7:5. В матче за попадание в четвертьфинал соперницей Ирины Шиманович будет американская теннисистка Хейли Баптист (114-й номер рейтинга WTA). В первом раунде парного разряда Шиманович и мексиканка Рената Сарасуа встретятся с российским тандемом Ирина Хромачева / Яна Сизикова.

Во втором круге одиночного разряда мужского турнира во французском По оппонентом белорусского теннисиста Егора Герасимова (358) будет француз Клеман Чидех (375).

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