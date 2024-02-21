Белорусская теннисистка Шиманович пробилась во второй круг турнира в Мексике

В 1/16 финала белоруска, занимающая 204-е место в мировом рейтинге, за 3 часа 20 минут одолела в трехсетовом поединке француженку Кароль Монне, у которой 170-я позиция, — 6:7 (6:8), 6:4, 7:5. В матче за попадание в четвертьфинал соперницей Ирины Шиманович будет американская теннисистка Хейли Баптист (114-й номер рейтинга WTA). В первом раунде парного разряда Шиманович и мексиканка Рената Сарасуа встретятся с российским тандемом Ирина Хромачева / Яна Сизикова.



Во втором круге одиночного разряда мужского турнира во французском По оппонентом белорусского теннисиста Егора Герасимова (358) будет француз Клеман Чидех (375).