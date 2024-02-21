Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Дохе
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в катарской Дохе, призовой фонд которого превышает 1,4 миллиона долларов.
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в катарской Дохе, призовой фонд которого превышает 1,4 миллиона долларов.
Во встрече ⅛ финала Хачанов, получивший 2-й номер посева, обыграл венгра Фабиана Марожана со счетом 6:4, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 28 минут.
В ¼ финала россиянин сыграет с победителем встречи Кристофер О’Коннелл (Австралия) — Эмиль Руусувуори (Финляндия).