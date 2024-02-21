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16:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Дохе

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в катарской Дохе, призовой фонд которого превышает 1,4 миллиона долларов.

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Во встрече ⅛ финала Хачанов, получивший 2-й номер посева, обыграл венгра Фабиана Марожана со счетом 6:4, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 28 минут.

В ¼ финала россиянин сыграет с победителем встречи Кристофер О’Коннелл (Австралия) — Эмиль Руусувуори (Финляндия).

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