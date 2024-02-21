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16:39 (мск), источник: Vesti.kz

Елена Рыбакина прокомментировала тяжелую победу на турнире в Дубае

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№ 4) прокомментировала победу над Магдаленой Фреш (№ 53) из Польши в третьем круге турнира WTA 1000 — Dubai Duty Free Tennis Championships в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

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Источник: ktf.kz

Встреча завершилась по итогам трех сетов в пользу Рыбакиной — 7:6, 3:6, 6:4. В ¼ финала Рыбакина встретится с итальянской теннисисткой Ясмине Паолини (№ 26). Отметим, что призовой фонд турнира превышает 3,2 миллиона долларов.

— Вы самый стабильный игрок в этом сезоне. Вы выиграли 17 матчей и два титула. Насколько этот опыт вам поможет?

— Ну, учитывая весь опыт, я бы сказала, что это только начало года. Конечно, это отличное начало, но оно непростое. Самое главное — оставаться здоровым. С каждым матчем физически становится все сложнее и сложнее. Очень довольна началом года, надеюсь, смогу продолжать в том же духе.

— Вы упомянули, как тяжело физически играть столько матчей. Как вы морально с этим справляетесь?

— Никакого секрета. Я просто стараюсь выкладываться в каждом розыгрыше. Когда ты так много играешь, ты ничего не сможешь сделать. Я думаю, это хорошая проблема.

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