Елена Рыбакина прокомментировала тяжелую победу на турнире в Дубае

Встреча завершилась по итогам трех сетов в пользу Рыбакиной — 7:6, 3:6, 6:4. В ¼ финала Рыбакина встретится с итальянской теннисисткой Ясмине Паолини (№ 26). Отметим, что призовой фонд турнира превышает 3,2 миллиона долларов.

— Вы самый стабильный игрок в этом сезоне. Вы выиграли 17 матчей и два титула. Насколько этот опыт вам поможет?

— Ну, учитывая весь опыт, я бы сказала, что это только начало года. Конечно, это отличное начало, но оно непростое. Самое главное — оставаться здоровым. С каждым матчем физически становится все сложнее и сложнее. Очень довольна началом года, надеюсь, смогу продолжать в том же духе.

— Вы упомянули, как тяжело физически играть столько матчей. Как вы морально с этим справляетесь?