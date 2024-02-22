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17:25 (мск), источник: БЕЛТА

Саснович и Зигемунд пробились в полуфинал турнира WTA в Дубае

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович и немка Лаура Зигемунд стали полуфиналистками парного разряда турнира WTA-1000 в Дубае с призовым фондом $3,2 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

В сегодняшнем четвертьфинале белорусско-немецкий тандем одолел в трехсетовом матче норвежку Ульрикке Эйкери и Фан-сянь У из Китайского Тайбэя — 3:6, 6:2, 10:4. В полуфинале Саснович и Зигемунд будут соперничать с австралийско-американским дуэтом Эллен Перес / Николь Меличар-Мартинес.

На турнире WTA-125 в мексиканском Пуэрто-Вальярта белоруска Ирина Шиманович не смогла выйти в четвертьфинал, проиграв американке Хейли Баптист — 0:6, 1:6. В матче за попадание в полуфинал парного разряда Шиманович и мексиканка Рената Сарасуа сыграют с россиянками Ириной Хромачевой и Яной Сизиковой.

В ⅛ финала мужского турнира во французском По белорус Егор Герасимов уступил французскому теннисисту Клеману Чидеху — 2:6, 3:6.

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