Калинская выдала камбэк с Гауфф в Дубае! В полуфинале Анну ждёт 1-я ракетка мира Свёнтек

В четверг, 22 февраля, на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) состоялись четвертьфинальные матчи. В восьмёрку лучших на турнире выбралась лишь одна россиянка, а именно Анна Калинская, пробившаяся в основную сетку через квалификацию.

Наших было бы больше в ¼ финала, если бы ещё две представительницы России прошли третий круг. Но Людмила Самсонова, посеянная под 12-м номером, проиграла действующей победительнице Уимблдона Маркете Вондроушовой (7). Подробнее об этом матче и о победе Калинской над чемпионкой «Ролан Гаррос» 2017 года Еленой Остапенко (9) читайте в отдельном материале.

А в последнем матче третьего круга, который также состоялся вчера, 21 февраля, Анастасия Потапова проиграла финалистке Australian Open — 2024 Чжэн Циньвэнь (6). В первом сете у Потаповой вообще не шла подача. В последних трёх своих геймах она выиграла лишь два очка. Сама же Анастасия сделала всего один брейк, и китаянка выиграла партию со счётом 6:3. Во втором сете преимущество Чжэн Циньвэнь было ещё более весомым. Она отыграла оба брейк-пойнта, а сама дважды взяла подачу соперницы и одержала победу — 6:3, 6:2 за 1 час 34 минуты.

«Дубай… На самом деле это была позитивная для меня серия из турниров. Конечно, всегда хочется больше и лучше, но надо уметь принимать поражения и делать из них выводы. Выводы были сделаны, и мы готовы двигаться дальше!



А дальше по планам — дать организму отдохнуть, потому что многие девочки подхватили вирус, и я не стала исключением, приходилось играть с симптомами болезни… Но я уверена, что до Индиан-Уэллса я успею и восстановиться, и подготовиться на все сто процентов», — написала Потапова в своём телеграм-канале.

А сегодня программу игрового дня, состоявшего не из четырёх встреч, а из трёх (но об этом чуть ниже), закрывал матч Калинской, занимающей 40-е место в рейтинге WTA. Её соперницей по четвертьфиналу была действующая чемпионка US Open, третья ракетка мира Кори Гауфф (3). Ранее теннисистки никогда не играли друг с другом.

Гауфф не сразу вошла в игру и, сделав двойную ошибку, подарила Калинской двойной брейк-пойнт. Но та из-за своих неточностей не сумела воспользоваться шансом взять подачу соперницы. А в длинном втором гейме, в котором пять раз было «ровно», у россиянки возникли трудности на своей подаче. Она усердно боролась, но с четвёртого брейк-пойнта американка дожала её (в ходе гейма Анна часто била в сетку) — 2:0. Третий гейм Калинская провела образцово, не отдав ни одного очка на приёме и сделав обратный брейк (Гауфф допустила двойную на брейк-пойнте), но Кори тут же выдала второй брейк подряд, после того как два удара Анны опять ушли в сетку, — 3:1.

Когда счёт стал 5:2 в пользу Гауфф, Калинская запросила медицинский перерыв. Спортсменке промассировали шею, плечи, спину. Но этот сет она уже не спасла. Подавая в восьмом гейме, Анна взяла лишь один розыгрыш, и Кори закончила партию ещё одним брейком — 6:2 за 43 минуты.

Второй сет Гауфф начала неудачно, допустив две двойные ошибки, и Калинская начала партию с брейка. Но удержать перевес не смогла, отдав свой гейм с 40:15, — так счёт стал 1:1. В третьем гейме россиянка со второго брейк-пойнта ещё раз взяла чужую подачу. У американки был шанс отыграться в шестом гейме: Анна повела 40:0, стала ошибаться, пробивая в сетку, но после «ровно» не дрогнула — 4:2.

В седьмом гейме Калинская сделала третий брейк в этой партии (в основном за счёт ошибок Гауфф) и приготовилась подавать на сет. Увы, не получилось. Кори зубами вцепилась в подачу соперницы, у неё периодически проходили неплохие атаки, а на четвёртом брейк-пойнте Анна ошиблась по длине. Тем не менее при 5:4 она получила вторую возможность подать на партию. И вот здесь уже всё прошло как надо: один отданный розыгрыш — и 6:4 за 50 минут.

Решающий сет Калинская начала с брейка, причём и тут не обошлось без подарков в виде двух двойных ошибок от Гауфф. Во втором гейме россиянка, в отличие от предыдущей партии, смогла подтвердить брейк, отыграв при этом брейк-пойнт, — 2:0.

Важнейший четвёртый гейм также остался за Анной. Она позволила Кори заработать брейк-пойнт, но та пробила в коридор и в следующих розыгрышах уже ничего не смогла поделать с атаками соперницы — 3:1. А в пятом гейме американка вновь наошибалась, получив 0:40, и россиянка, использовав третий брейк-пойнт, ещё раз взяла чужую подачу — 4:1. Подавая на матч при 5:2, Калинская нарвалась на атаки Гауфф, но отыграла двойной брейк-пойнт, а после «ровно» реализовала первый же матчбол — 2:6, 6:4, 6:2 за 2 часа 15 минут.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240574&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вот так Калинская впервые в карьере победила игрока топ-3 и впервые же вышла в полуфинал «тысячника». За счёт этого в следующий понедельник она поднимется на 13 строчек в рейтинге WTA и впервые в карьере станет 27-й ракеткой мира. И это как минимум. В случае дальнейших успехов на турнире Анна может забраться ещё выше.

В полуфинале Калинская сыграет с четырёхкратной чемпионкой ТБШ, первой ракеткой мира Игой Свёнтек, которая в своей встрече ¼ финала переиграла Чжэн Циньвэнь. По большому счёту китаянка так и не смогла навязать борьбу Свёнтек. В первом сете полька уже во втором гейме сделала брейк, отыгравшись с 40:0 на подаче соперницы, а потом спасла единственный брейк-пойнт за всю партию и спокойно контролировала ситуацию. В девятом гейме Ига подала на сет — 6:3.

Во второй партии Чжэн Циньвэнь вела 2:1 (но без брейка), не использовала брейк-пойнт в четвёртом гейме, и Свёнтек взяла пять геймов подряд. Сложности у неё возникли разве что в заключительном гейме. Подавая на сет, Ига ушла с брейк-пойнта и реализовала первый же матчбол — 6:3, 6:2 за 1 час 28 минут. Это была её шестая победа над Чжэн Циньвэнь в шести матчах.

Кроме того, Свёнтек одержала 13-ю победу подряд на «тысячнике» и выиграла 14-й матч подряд против теннисисток из топ-20.

Другую полуфинальную пару составят 26-я ракетка мира Ясмине Паолини и 22-й номер рейтинга WTA Сорана Кырстя. Паолини прошла в четвёрку лучших без борьбы, так как чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина (4), которая должна была с ней играть, снялась до матча из-за заболевания ЖКТ.

А Кырстя в невероятном по драматизму матче победила Вондроушову. Поначалу казалось, что чешка одержит лёгкую победу. В первом сете обе теннисистки имели проблемы на подаче, вследствие чего дарили друг другу брейк-пойнты. Но Маркета своими шансами пользовалась, а Сорана — нет. В результате Вондроушова победила в партии со счётом 6:2.

Во втором сете Вондроушова сделала два брейка, вела 5:1… И тут началось нечто невообразимое. В следующих трёх геймах чешка упустила в общей сложности пять матчболов! И пусть лишь один из них был на подаче, но тем не менее. Как бы то ни было, при 5:4 Маркета ещё раз подавала на матч. Но и этот гейм она проиграла, причём даже матчболов у неё не было.

При счёте 5:5 Кырстя начала с 0:40, отыграла тройной брейк-пойнт, а четвёртый не смогла — 6:5 в пользу Вондроушовой и очередная попытка подать на матч. И вновь неудача, причём с упущенным матчболом (уже шестым!). На тай-брейке Сорана разгромила Маркету: 7:1.

В решающем сете очевидное психологическое преимущество было на стороне Кырсти. И она им воспользовалась, уже в первом гейме сделав брейк. При 4:2 румынка ещё раз взяла подачу соперницы, а в восьмом гейме, отыграв два брейк-пойнта, реализовала первый же матчбол — 2:6, 7:6 (7:1), 6:2 за 2 часа 43 минуты.

Полуфиналы «тысячника» в Дубае состоятся в пятницу, 23 февраля. Финал пройдёт в субботу, 24 февраля.