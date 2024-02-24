Калинская обыграла первую ракетку мира Свёнтек и вышла в финал теннисного турнира в Дубае

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Калинской, пробившейся в основную сетку турнира через квалификацию. Свёнтек была посеяна под первым номером. В финале россиянка сыграет с итальянкой Ясмин Паолини, которая занимает 26-е место в мировом рейтинге.

Калинской 25 лет, она занимает 40-е место в рейтинге WTA, на счету спортсменки нет побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2024 года является ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема.

Свёнтек 22 года, она возглавляет рейтинг WTA. На счету польской теннисистки 18 титулов под эгидой организации. Она четыре раза становилась победительницей турниров Большого шлема: трижды побеждала на Открытом чемпионате Франции (2020, 2022, 2023) и один раз — на Открытом чемпионате США (2022).