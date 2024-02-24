Россиянка Калинская крушит теннисных топов в Дубае. Анна рвется в топ-20 рейтинга

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Полуфинал

Анна Калинская (Россия, Q) — Ига Свентек (Польша, 1) — 6:4, 6:4.

Россиянка Анна Калинская шокировала теннисных болельщиков, обыграв в полуфинале турнира категории WTA 1000 в Дубае (ОАЭ) первую ракетку мира Игу Свентек в двух сетах — 6:4, 6:4. Поскольку наша девушка пробивалась в основную сетку через квалификацию, это был ее седьмой матч за восемь дней. Тем не менее, Калинская сохранила силы для того, чтобы одержать в Дубае свою третью победу над игроком из топ-10 и не пустить в финал лидера WTA-тура, которая не проигрывала с Открытого чемпионата Австралии. В случае успеха в финальном поединке против итальянки Жасмин Паолини, Анна впервые в карьере поднимется на 16-ю строчку мирового рейтинга.

Финал — это всего лишь еще один матч

Во втором сете полуфинала первая ракетка мира отыграла два матчбола, но это ее не спасло. Свентек уступила в двух сетах впервые с марта 2023-го. «Я злюсь, но, с другой стороны, мало игроков, которые выдерживают такие турниры. Я просто должна принять это и отпустить, — отметила полька после завершения поединка. — У меня не было сил, чтобы включиться по полной. Это редко случается со мной. Но я не могла контролировать игру. Обычно, когда я понимаю, что нужно прибавить, у меня получается поднять качество тенниса. Но в полуфинале я была настолько обессиленной, что просто не могла сделать камбэк. Я не смогла воплотить свой план на игру, просто не получалось ничего дельного. Может, первые шесть геймов что-то выходило, но потом игра развалилась».

Калинская стала второй теннисисткой в истории, дошедшей до финала «тысячника» из квалификации. Также она оказалась вторым квалифаером за 40 лет (вслед за Амели Моресмо в 1998 году), победившем двух теннисисток из топ-3 в одном турнире. Жертвами Анны в Дубае стали Елена Остапенко (девятая ракетка мира), Коко Гауфф (третья) и Ига Свентек (первая). «Мой план был таков: сохранять спокойствие и заставлять соперницу много двигаться, — рассказала Анна после успеха в полуфинале. — Я рада, что победила. Ига — невероятная теннисистка, поэтому я рада, что мне довелось с ней сыграть. Уверена, мы еще много раз встретимся на корте в будущем».

За трофей Калинская субботним вечером поборется с Жасмин Паолини, которую месяц назад обыграла в двух сетах (6:4, 6:2) на Australian Open. Обеих финалисток ждет первый в карьере финал на «тысячнике». Если Анна победит в этом матче, то станет первой несеянной чемпионкой турнира WTA 1000 после Каролин Гарсия, победившей в Цинциннати два года назад. В онлайн-рейтинге россиянка уже взлетела с 40-го на 24-е место, а в случае успеха в титульном поединке впервые в карьере попадет в топ-20 (точнее — станет 16-й). «Финал — это всего лишь еще один матч, — говорит о предстоящем испытании Анна. — Жасмин очень хорошо двигается по корту и борется за каждый мяч. У нее сильные руки и, я почти уверена, что сейчас она испытывает прилив уверенности. В этом году у Паолини все отлично. Она умеет удивлять».

Невероятный прогресс

26-я ракетка мира Паолини в полуфинале турнира в Дубае победила Сорану Кырстю из Румынии в двух сетах (6:2, 7:6), отыграв во второй партии шесть сетболов. «Анна очень хорошо двигается и играет очень глубоко, — рассуждает 28-летняя итальянка о будущей сопернице. — Когда я играла против нее на Открытом чемпионате Австралии, она отлично действовала на задней линии, так что я никак не могла поймать свою игру. Россиянка четко придерживалась своего плана и допускала мало ошибок. Для того, чтобы победить Калинскую, нужно заставлять ее двигаться, иначе она втянет вас в обмен ударами, в которых чувствует себя очень уверенно».

Анна действительно с конца прошлого сезона демонстрирует невероятный прогресс. На открытом чемпионате Австралии она дошла до четвертьфинала, показав лучший результат среди россиянок. Калинская начинала год на 80-й строчке рейтинга, а за последние два месяца четыре раза победила игроков из первой десятки (помимо подвигов в Дубае, ее жертвой на турнире в Аделаиде стала Барбора Крейцкова из Чехии). Это больше, чем за всю предыдущую карьеру. В последние недели прошлого сезона наша спортсменка, проживающая в США, дошла до финала турнира в Мексике и выиграла турнир в американском Мидланде. Но то были соревнования категории WTA-125. А «тысячник» в Дубае — совершенно другой уровень.

«Прогресс Калинской связан с внутренним спокойствием, — поделился мнением с Vprognoze.ru известный российский теннисист Андрей Ольховский. — Она нашла тренера, который ее устраивает, вокруг создана хорошая атмосфера. Думаю, Анна получила психологическую уверенность. К этому добавились победы. Все это и создало предпосылки для таких хороших результатов. И, конечно же, подготовка к сезону была качественной».

Главное — верю в себя

Калинская подавала большие надежды в юниорском теннисе, но после перехода во взрослый разряд в основном добивалась успехов как парный игрок. Весной 2023-го на супертурнире в Риме Анна получила травму ноги, из-за которой пропустила почти пять месяцев и потом долго не могла поймать свою игру. Из-за простоя она выбыла из топ-100. Однако благодаря усилиям Патрисии Тарабини, которая тренирует на кортах Майами, россиянке удалось здорово прибавить. «Я борюсь за каждый розыгрыш, сохраняю положительный настрой и главное — верю в себя», — говорила Анна на Australian Open-2024.

«Победа над лидером всегда приятна вне зависимости от того, где, в каком турнире, на какой стадии ты играешь, — отметил в разговоре с “СЭ” вице-президент федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко. — Ты в полуфинале такого большого турнира, как Дубай. Поэтому мне кажется, что Аня провела против Свентек великолепный матч, сыграв в полной концентрации с первого до последнего гейма, сделав ранние брейки и не дав Иге вернуться в игру. Это отличный результат для Ани, и еще одно подтверждение ее потенциала».

«Калинская играет очень хорошо, спокойно, такое ощущение, что у нее нет нервов, — отметил в интервью ТАСС бывший игрок сборной России Андрей Чесноков. — Свентек делала больше невынужденных ошибок, чем обычно. Калинской немного не повезло в концовке, она не реализовала два матчбола, но так здорово воспользовалась третьим, выиграла его уверенным ударом справа. Анна молодец, обыграть первую ракетку мира — это потрясающее достижение».

«Анна показала, что может обыгрывать таких именитых теннисисток, — приводит “Чемпионат” слова заслуженного тренера России Виктора Янчука. — Победить Свентек на любом турнире — хороший результат. Конечно, лучше было бы победить ее на турнире “Большого шлема”. Но в любом случае это говорит о том, что Калинская встрепенулась. Она набрала уверенности, обнаглела и замахивается на святая святых — самых сильных теннисисток мира. У Калинской всегда было мастерство, но не хватало уверенности и победного настроя».