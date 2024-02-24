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20:12 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Хачанов выиграл турнир ATP в Дохе

В финале россиянин победил чех Якуба Меншика в двух сетах.

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Источник: AFP 2023

ТАСС, 24 февраля. Россиянин Карен Хачанов обыграл чеха Якуба Меншика в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Соревнования прошли в Дохе.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (14:12), 6:4. Хачанов был посеян на турнире под вторым номером, Меншик не имел посева.

Хачанову 27 лет, он занимает 17-е место в рейтинге ATP и теперь является победителем 6 турниров под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытых чемпионатов Австралии (2023) и США (2022). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды — обладателем Кубка Дэвиса.

Меншику 18 лет, он ни разу не побеждал на турнирах ATP и занимает 116-е место в мировом рейтинге. В четвертьфинале турнира в Дохе чешский теннисист выбил из борьбы россиянина Андрея Рублева. Лучшим результатом Меншика на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата США.

Турнир в Дохе относится к категории ATP 250, матчи проводятся на покрытии «хард», призовой фонд составляет около $1,4 млн. В прошлом году турнир выиграл россиянин Даниил Медведев, который отказался от участия в нынешнем розыгрыше. Из россиян победителями соревнований также становились Рублев (2020) и Николай Давыденко (2010).

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