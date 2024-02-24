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20:35 (мск), источник: ТАСС

Российская теннисистка Калинская проиграла в финале турнира в Дубае

В решающем матче спортсменка уступила итальянке Ясмин Паолини.

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Источник: AP 2023

ДУБАЙ, 24 февраля. /ТАСС/. Россиянка Анна Калинская проиграла итальянке Ясмин Паолини в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:5, 7:5 в пользу Паолини.

Калинской 25 лет, она занимает 40-е место в рейтинге WTA. В активе россиянки нет побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Выход в четвертьфинал Australian Open 2024 года является ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема.

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