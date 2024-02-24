Российская теннисистка Калинская проиграла в финале турнира в Дубае

Калинской 25 лет, она занимает 40-е место в рейтинге WTA. В активе россиянки нет побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Выход в четвертьфинал Australian Open 2024 года является ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема.