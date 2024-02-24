Российская теннисистка Калинская проиграла в финале турнира в Дубае
В решающем матче спортсменка уступила итальянке Ясмин Паолини.
В решающем матче спортсменка уступила итальянке Ясмин Паолини.
ДУБАЙ, 24 февраля. /ТАСС/. Россиянка Анна Калинская проиграла итальянке Ясмин Паолини в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае.
Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:5, 7:5 в пользу Паолини.
Калинской 25 лет, она занимает 40-е место в рейтинге WTA. В активе россиянки нет побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Выход в четвертьфинал Australian Open 2024 года является ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема.