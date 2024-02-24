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24 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Хачанов вернется в топ-15 рейтинга ATP

Россиянин Карен Хачанов вернется в топ-15 рейтинга ATP после победы в финале турнира в Дохе (Катар).

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Источник: Reuters

Он обойдет американцев Фрэнсиса Тиафо (15-й) и Бена Шелтона (16-й).

17-я ракетка мира победил чеха Якуба Меншика в матче за титул в Катаре — 7:6 (14:12), 6:4.

Лучшим результатом в карьере 27-летнего россиянина является 8-я строчка рейтинга ATP в июле 2019 года.

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