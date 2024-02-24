Хачанов вернется в топ-15 рейтинга ATP
Россиянин Карен Хачанов вернется в топ-15 рейтинга ATP после победы в финале турнира в Дохе (Катар).
Россиянин Карен Хачанов вернется в топ-15 рейтинга ATP после победы в финале турнира в Дохе (Катар).
Он обойдет американцев Фрэнсиса Тиафо (15-й) и Бена Шелтона (16-й).
17-я ракетка мира победил чеха Якуба Меншика в матче за титул в Катаре — 7:6 (14:12), 6:4.
Лучшим результатом в карьере 27-летнего россиянина является 8-я строчка рейтинга ATP в июле 2019 года.