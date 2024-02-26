Возобновившая карьеру Веснина пропустит турнир в США

Спортсменка объявила о возобновлении карьеры 28 декабря. Последний раз она выходила на корт на Олимпийских играх в Токио, где стала серебряным призером в миксте.

«В Индиан-Уэллс уже точно не лечу. Простуда, травма ахилла дали о себе не вовремя знать. Но, как говорится, все, что ни делается, — все к лучшему», — написала 37-летняя Веснина в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).