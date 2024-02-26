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16:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Возобновившая карьеру Веснина пропустит турнир в США

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российская теннисистка Елена Веснина рассказала, что получила травму ахилла и не сыграет на турнире в американском Индиан-Уэллсе.

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Источник: Reuters

Спортсменка объявила о возобновлении карьеры 28 декабря. Последний раз она выходила на корт на Олимпийских играх в Токио, где стала серебряным призером в миксте.

«В Индиан-Уэллс уже точно не лечу. Простуда, травма ахилла дали о себе не вовремя знать. Но, как говорится, все, что ни делается, — все к лучшему», — написала 37-летняя Веснина в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

Турнир категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе пройдет 6—17 марта. Далее состоится турнир аналогичной категории в Майами (19−31 марта).

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