Камбэком завершился матч первой ракетки Казахстана на турнире в Дубае
Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик преодолел первый круг на турнире серии ATP-500 в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.
Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик преодолел первый круг на турнире серии ATP-500 в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.
Соперником Бублика был чешский теннисист Томаш Махач. Победитель встречи был определен по итогам трех сетов. В первом Махач оказался сильнее — 6:2. В двух оставшихся, Бублик исправил ситуацию — 6:3, 7:6 (5).
Матч продлился один час и 57 минут.
Во втором круге Бублик сыграет с победителем пары Таллон Грикспор (Нидерланды) — Абедалла Шелбайх (Иордания).
Отметим, что призовой фонд соревнований составляет три миллиона 113 тысяч 270 долларов.