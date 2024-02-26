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19:38 (мск), источник: Vesti.kz

Камбэком завершился матч первой ракетки Казахстана на турнире в Дубае

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик преодолел первый круг на турнире серии ATP-500 в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

Соперником Бублика был чешский теннисист Томаш Махач. Победитель встречи был определен по итогам трех сетов. В первом Махач оказался сильнее — 6:2. В двух оставшихся, Бублик исправил ситуацию — 6:3, 7:6 (5).

Матч продлился один час и 57 минут.

Во втором круге Бублик сыграет с победителем пары Таллон Грикспор (Нидерланды) — Абедалла Шелбайх (Иордания).

Отметим, что призовой фонд соревнований составляет три миллиона 113 тысяч 270 долларов.

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