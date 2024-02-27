Текущие события
Хоккей. НХЛ
28.02
Детройт
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
28.02
Монреаль
Аризона
Хоккей. НХЛ
28.02
Торонто
Вегас
Хоккей. НХЛ
28.02
Филадельфия
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
28.02
Флорида
Баффало
Хоккей. НХЛ
28.02
Виннипег
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
28.02
Миннесота
Каролина
Хоккей. НХЛ
28.02
Нэшвилл
Оттава
Хоккей. НХЛ
28.02
Калгари
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
28.02
Колорадо
Даллас
Хоккей. НХЛ
28.02
Ванкувер
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
28.02
Сан-Хосе
Нью-Джерси
Все события
Фоторепортажи
24Клопп взял Кубок Лиги
46Турнир ACA 170. Гончаров победил Вязигина и вышел в финал Гран-при тяжелого веса
20:48 (мск), источник: БЕЛТА

Белорус Ивашко проиграл в 1/16 финала теннисного турнира в Испании

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко неудачно сыграл на турнире Tenerife Challenger 3 в Испании с призовым фондом 74,8 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: БЕЛТА

Сегодня в 1/16 финала белорус, занимающий 186-е место в мировом рейтинге, проиграл в двух партиях датчанину Аугусту Хольмгрену, у которого 292-я позиция в рейтинге АТР, — 3:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. Следующим соперником Хольмгрена будет австрийский теннисист Лукас Ноймайер (227-й номер мирового рейтинга).

Две белорусские теннисистки выступят на соревнованиях в США. В первом круге парного разряда турнира WTA-500 в Сан-Диего с призовым фондом $922 тыс. белоруска Лидия Морозова и бельгийка Кимберли Циммерманн встретятся с итальянским дуэтом Ангелика Морателли / Камилла Розателло.

Белорусско-британская пара Ирина Шиманович / Майя Люмсден в ⅛ финала турнира WTA-250 в Остине с призовым фондом $267 тыс. сыграют с российским тандемом Ирина Хромачева / Яна Сизикова. На прошлой неделе Шиманович и мексиканская теннисистка Рената Сарасуа выиграла парный турнир в мексиканском Пуэрто-Вальярта.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Рецепт тонкой итальянской пиццы
Простой рецепт шарлотки с яблоками
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь