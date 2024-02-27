Белорус Ивашко проиграл в 1/16 финала теннисного турнира в Испании

Сегодня в 1/16 финала белорус, занимающий 186-е место в мировом рейтинге, проиграл в двух партиях датчанину Аугусту Хольмгрену, у которого 292-я позиция в рейтинге АТР, — 3:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. Следующим соперником Хольмгрена будет австрийский теннисист Лукас Ноймайер (227-й номер мирового рейтинга).



Две белорусские теннисистки выступят на соревнованиях в США. В первом круге парного разряда турнира WTA-500 в Сан-Диего с призовым фондом $922 тыс. белоруска Лидия Морозова и бельгийка Кимберли Циммерманн встретятся с итальянским дуэтом Ангелика Морателли / Камилла Розателло.



Белорусско-британская пара Ирина Шиманович / Майя Люмсден в ⅛ финала турнира WTA-250 в Остине с призовым фондом $267 тыс. сыграют с российским тандемом Ирина Хромачева / Яна Сизикова. На прошлой неделе Шиманович и мексиканская теннисистка Рената Сарасуа выиграла парный турнир в мексиканском Пуэрто-Вальярта.