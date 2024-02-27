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20:49 (мск), источник: Vesti.kz

Вторая ракетка Казахстана дал бой лучшему российскому теннисисту

Казахстанский теннисист Александр Шевченко (№ 47) сыграл в матче первого круга на турнире серии ATP-500 — Dubai Duty Free Tennis Championships в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

Его соперником был российский теннисист Даниил Медведев, занимающий четвертую строчку в рейтинге ATP.

Матч завершился со счетом 6:3, 7:5 в пользу Медведева. Причем во втором сете Шевченко выигрывал со счетом 4:2, но позволил состоятся камбэку. Игра продолжалась один час и 28 минут.

В следующем круге Медведев сыграет с победителем пары Сумит Нагал (Индия) — Лоренцо Сонего (Италия).

Добавим, что на этом турнире выступает лучший теннисист Казахстана Александр Бублик. Завтра, 28 февраля во втором круге он встретится с Таллоном Грикспором (№ 28) из Нидерландов.

Добавим, что призовой фонд соревнований составляет три миллиона 113 тысяч 270 долларов.

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