Вторая ракетка Казахстана дал бой лучшему российскому теннисисту

Источник: Соцсети

Его соперником был российский теннисист Даниил Медведев, занимающий четвертую строчку в рейтинге ATP.

Матч завершился со счетом 6:3, 7:5 в пользу Медведева. Причем во втором сете Шевченко выигрывал со счетом 4:2, но позволил состоятся камбэку. Игра продолжалась один час и 28 минут.

В следующем круге Медведев сыграет с победителем пары Сумит Нагал (Индия) — Лоренцо Сонего (Италия).

Добавим, что на этом турнире выступает лучший теннисист Казахстана Александр Бублик. Завтра, 28 февраля во втором круге он встретится с Таллоном Грикспором (№ 28) из Нидерландов.