Вторая ракетка Казахстана дал бой лучшему российскому теннисисту
Казахстанский теннисист Александр Шевченко (№ 47) сыграл в матче первого круга на турнире серии ATP-500 — Dubai Duty Free Tennis Championships в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.
Казахстанский теннисист Александр Шевченко (№ 47) сыграл в матче первого круга на турнире серии ATP-500 — Dubai Duty Free Tennis Championships в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.
Его соперником был российский теннисист Даниил Медведев, занимающий четвертую строчку в рейтинге ATP.
Матч завершился со счетом 6:3, 7:5 в пользу Медведева. Причем во втором сете Шевченко выигрывал со счетом 4:2, но позволил состоятся камбэку. Игра продолжалась один час и 28 минут.
В следующем круге Медведев сыграет с победителем пары Сумит Нагал (Индия) — Лоренцо Сонего (Италия).
Добавим, что на этом турнире выступает лучший теннисист Казахстана Александр Бублик. Завтра, 28 февраля во втором круге он встретится с Таллоном Грикспором (№ 28) из Нидерландов.
Добавим, что призовой фонд соревнований составляет три миллиона 113 тысяч 270 долларов.