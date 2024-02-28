Лучший теннисист Казахстана провел невероятный матч на турнире в Дубае

Источник: ATP

Соперником Бублика был теннисист из Нидерландов Таллон Грикспор (№ 28). Казахстанец одержал победу со счетом 7:6 (8), 7:6 (2). Матч продолжался один час и 48 минут.

В следующем круге Бублик сыграет с победителем пары Иржи Легечка (Чехия) — Карен Хачанов (Россия).

Напомним, что в первом круге Бублик обыграл представителя Чехии Томаша Махача (№ 65) — 2:6, 6:3, 7:6 (5).

Другой представитель Казахстана Александр Шевченко (№ 47) завершил выступление в Дубае во втором круге, уступив первой ракетке России Даниилу Медведеву (№ 4).