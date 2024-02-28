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15:13 (мск), источник: Vesti.kz

Лучший теннисист Казахстана провел невероятный матч на турнире в Дубае

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (№ 23) сыграл во втором круге турнира серии ATP-500 — Dubai Duty Free Tennis Championships в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

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Источник: ATP

Соперником Бублика был теннисист из Нидерландов Таллон Грикспор (№ 28). Казахстанец одержал победу со счетом 7:6 (8), 7:6 (2). Матч продолжался один час и 48 минут.

В следующем круге Бублик сыграет с победителем пары Иржи Легечка (Чехия) — Карен Хачанов (Россия).

Напомним, что в первом круге Бублик обыграл представителя Чехии Томаша Махача (№ 65) — 2:6, 6:3, 7:6 (5).

Другой представитель Казахстана Александр Шевченко (№ 47) завершил выступление в Дубае во втором круге, уступив первой ракетке России Даниилу Медведеву (№ 4).

Добавим, что призовой фонд соревнований составляет три миллиона 113 тысяч 270 долларов.

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