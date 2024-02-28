Лучший теннисист Казахстана провел невероятный матч на турнире в Дубае
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (№ 23) сыграл во втором круге турнира серии ATP-500 — Dubai Duty Free Tennis Championships в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (№ 23) сыграл во втором круге турнира серии ATP-500 — Dubai Duty Free Tennis Championships в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.
Соперником Бублика был теннисист из Нидерландов Таллон Грикспор (№ 28). Казахстанец одержал победу со счетом 7:6 (8), 7:6 (2). Матч продолжался один час и 48 минут.
В следующем круге Бублик сыграет с победителем пары Иржи Легечка (Чехия) — Карен Хачанов (Россия).
Напомним, что в первом круге Бублик обыграл представителя Чехии Томаша Махача (№ 65) — 2:6, 6:3, 7:6 (5).
Другой представитель Казахстана Александр Шевченко (№ 47) завершил выступление в Дубае во втором круге, уступив первой ракетке России Даниилу Медведеву (№ 4).
Добавим, что призовой фонд соревнований составляет три миллиона 113 тысяч 270 долларов.