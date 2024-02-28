Cенсация определила следующего соперника Бублика на турнире в Дубае

Источник: Open Sud de France

В матче второго круга чешский теннисист Иржи Легечка (№ 36) встречался с россиянином Кареном Хачановым (№ 15).

В первом сете Хачанов оказался сильнее — 7:6 (6). Второй сет остался за чехом — 7:6 (5). В заключительном сете россиянин, являющийся третьей ракеткой своей страны выигрывал 2:0 и 4:2, но в итоге Легечка вырвал победу — 6:4.

Матч Бублика и Легечки в ¼ финала запланирован на 29 февраля.