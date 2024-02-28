Cенсация определила следующего соперника Бублика на турнире в Дубае
Определился следующий соперник первой ракетки Казахстана Александра Бублика (№ 23) на турнире серии ATP-500 — Dubai Duty Free Tennis Championships в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.
Определился следующий соперник первой ракетки Казахстана Александра Бублика (№ 23) на турнире серии ATP-500 — Dubai Duty Free Tennis Championships в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.
В матче второго круга чешский теннисист Иржи Легечка (№ 36) встречался с россиянином Кареном Хачановым (№ 15).
В первом сете Хачанов оказался сильнее — 7:6 (6). Второй сет остался за чехом — 7:6 (5). В заключительном сете россиянин, являющийся третьей ракеткой своей страны выигрывал 2:0 и 4:2, но в итоге Легечка вырвал победу — 6:4.
Матч Бублика и Легечки в ¼ финала запланирован на 29 февраля.
Напомним, что Бублик во втором круге обыграл представителя Нидерландов Таллона Грикспора (№ 28) со счетом 7:6 (8), 7:6 (2). А в первом круге казахстанец оказался сильнее другого теннисиста из Чехии Томаша Махача (№ 65) — 2:6, 6:3, 7:6 (5).