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19:41 (мск), источник: Vesti.kz

Cенсация определила следующего соперника Бублика на турнире в Дубае

Определился следующий соперник первой ракетки Казахстана Александра Бублика (№ 23) на турнире серии ATP-500 — Dubai Duty Free Tennis Championships в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

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Источник: Open Sud de France

В матче второго круга чешский теннисист Иржи Легечка (№ 36) встречался с россиянином Кареном Хачановым (№ 15).

В первом сете Хачанов оказался сильнее — 7:6 (6). Второй сет остался за чехом — 7:6 (5). В заключительном сете россиянин, являющийся третьей ракеткой своей страны выигрывал 2:0 и 4:2, но в итоге Легечка вырвал победу — 6:4.

Матч Бублика и Легечки в ¼ финала запланирован на 29 февраля.

Напомним, что Бублик во втором круге обыграл представителя Нидерландов Таллона Грикспора (№ 28) со счетом 7:6 (8), 7:6 (2). А в первом круге казахстанец оказался сильнее другого теннисиста из Чехии Томаша Махача (№ 65) — 2:6, 6:3, 7:6 (5).

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