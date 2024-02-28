Медведев усмирил темпераментного итальянца на турнире в Дубае. Россиянин вышел в четвертьфинал
Трудная победа над Лоренцо Сонего.
Трудная победа над Лоренцо Сонего.
Вернувшись после паузы на корт, Даниил Медведев еще не показывает свой легкий и вдохновенный теннис. Но высокие базовые настройки россиянина позволяют ему двигаться по турнирной сетке турнира в Дубае. Во втором круге Даниил в трех сетах был сильнее итальянца Лоренцо Сонего.
Для Даниила это был лишь второй матч после изматывающего финала Australian Open. Россиянин хотел вернуться на корт раньше, но помешали травмы. В первом круге в Дубае Медведев в двух сетах обыграл бывшего соотечественника Александра Шевченко, который сейчас выступает за Казахстан. Даниилу в стартовой встрече было непросто, но все-таки до третьей решающей партии он доводить не стал — 6:3, 7:5.
«В целом я доволен уровнем, поскольку непросто возвращаться после травмы, — говорил Медведев после матча. — После запланированного перерыва в пару недель возвращаться проще. Я так и думал сделать, но затем стал чувствовать боль то тут, то там, что, конечно, мешает тренироваться на сто процентов. Как бы то ни было, сегодня мне удалось сосредоточиться на теннисе и ничего не болело, чему я очень рад».
Матч второго круга против Лоренцо Сонего не сулил Даниилу неприятности. С итальянцем Медведев встречался дважды — оба раза в прошлом сезоне. На грунте во втором круге «мастерса» в Монте-Карло россиянин уверенно разобрался с соперником — 6:3, 6:2. А матч на турнире в Аделаиде вообще не доиграли до конца, так как при счете 7:6 (8:6), 2:1 в пользу Медведева итальянец снялся из-за судорог.
Однако этот сет с небольшим на австралийском корте длился почти два часа. Чтобы взять победу в первой партии, Даниилу потребовалось отыграть девять сетболов. «Это безумие! По-моему, впервые в жизни, когда я отыграл девять сетболов, — говорил тогда россиянин. — Ну и матч для начала сезона! Очень жаль, что он закончился досрочно, и я желаю Лоренцо скорейшего восстановления».
В начале дубайской встречи Медведев очень долго входил в игру, а Сонего, напротив, был безумно заряжен. Его сумасшедший настрой чувствовался в движениях, ударах и концентрации, показателем которой стало небольшое количество брака. Лоренцо не уступил ни в одном из розыгрышей в двух стартовых геймах на своей подаче, при этом сделав ранний брейк. Итальянец справлялся с приемом не самых мощных ударов Даниила и сразу же шел в контратаку.
Получив 0:3 на старте, россиянин начал просыпаться. Даниил стал затягивать соперника в свою любимую тягучую игру с долгими разменами на задней линии, добавив в надежности. У Сонего появилось больше ошибок. Это позволило Медведеву сделать обратный брейк.
Лоренцо начал взвинчивать темп и чаще рисковать. Риск был оправдан. У итальянца залетало практически все, цепляя миллиметры линий корта. Все это очень злило Даниила, который терял свои челленджи. Раскованный теннис принес Сонего второй брейк-пойнт и чуть было не добавил третий. При счете 5:2 Лоренцо имел тройной сетбол, а затем еще три. Однако Медведев, который много розыгрышей подарил, все-таки выдержал свою подачу и не дал партии завершиться разгромно.
В следующем гейме уже россиянин имел тройной брейк-пойнт, но Сонего помогла хорошая первая подача. Во многом за счет нее он сравнял и вышел на новые сетболы. Как и на турнире в Аделаиде год назад, их в первой партии у итальянца было девять. Вот только девятый на этот раз завершился в пользу Лоренцо.
Держать скорость и концентрацию, которая была у Сонего в первой партии, весь матч нереально. Игра сильно успокоилась. В сравнении со взрывным стартовым сетом она стала местами даже скучной.
Тягучий теннис был явно на руку Медведеву. Соперники достаточно уверенно забирали свои геймы, но в нужный момент россиянин включился и добавил напора. Произошло это при счете 4:3 на подаче итальянца. Лоренцо под новые условия не подстроился и начал проседать. Брак в его действиях проявился совсем некстати. Он не смог отбить брейк-пойнты подачей, отдав важное очко. Даниил воспользовался своим преимуществом, уверенно забрав свой гейм и сравняв счет по сетам.
Победитель матча стал проявляться четче. Лоренцо понимал, что надо возвращать свою агрессивную и рискованную игру. Несколько раз у него проходили блестящие удары, с которым не справлялся россиянин. Однако у итальянца не было необходимой свежести, чтобы взломать оборону Медведева и поставить красивые виннерсы на поток. Попытки ускорить темп игры приводили к частым ошибкам. Сонего много жестикулировал, ругался, заводил самого себя, но простые мячи раз за разом срывались с его ракетки.
Медведев был спокоен и несокрушим. Он терпеливо выстоял под градом ударов и эмоций Лоренцо в пятом гейме третьего сета, сделав первый брейк. А в концовке вновь забрал подачу итальянца. Матчбол Даниил заполучил за счет великолепного обводящего мимо Сонего, который старался изменить ход встречи частыми походами к сетке. Но изменить уже было ничего нельзя.
Россиянин продолжает свой путь к защите титула. Повторение прошлогоднего финала в Дубае становится все более реалистичным. Тогда Даниил в двух сетах обыграл Андрея Рублева. Сейчас Рублев имеет второй номер «посева» и пока тоже справляется со своими соперниками. В матче второго круга Андрей обыграл француза Артура Казо — 6:4, 6:4.
Михаил Кузнецов