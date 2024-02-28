Медведев усмирил темпераментного итальянца на турнире в Дубае. Россиянин вышел в четвертьфинал | Источник: Reuters

Вернувшись после паузы на корт, Даниил Медведев еще не показывает свой легкий и вдохновенный теннис. Но высокие базовые настройки россиянина позволяют ему двигаться по турнирной сетке турнира в Дубае. Во втором круге Даниил в трех сетах был сильнее итальянца Лоренцо Сонего.

Второй матч февраля

Для Даниила это был лишь второй матч после изматывающего финала Australian Open. Россиянин хотел вернуться на корт раньше, но помешали травмы. В первом круге в Дубае Медведев в двух сетах обыграл бывшего соотечественника Александра Шевченко, который сейчас выступает за Казахстан. Даниилу в стартовой встрече было непросто, но все-таки до третьей решающей партии он доводить не стал — 6:3, 7:5.

«В целом я доволен уровнем, поскольку непросто возвращаться после травмы, — говорил Медведев после матча. — После запланированного перерыва в пару недель возвращаться проще. Я так и думал сделать, но затем стал чувствовать боль то тут, то там, что, конечно, мешает тренироваться на сто процентов. Как бы то ни было, сегодня мне удалось сосредоточиться на теннисе и ничего не болело, чему я очень рад».

Матч второго круга против Лоренцо Сонего не сулил Даниилу неприятности. С итальянцем Медведев встречался дважды — оба раза в прошлом сезоне. На грунте во втором круге «мастерса» в Монте-Карло россиянин уверенно разобрался с соперником — 6:3, 6:2. А матч на турнире в Аделаиде вообще не доиграли до конца, так как при счете 7:6 (8:6), 2:1 в пользу Медведева итальянец снялся из-за судорог.

Однако этот сет с небольшим на австралийском корте длился почти два часа. Чтобы взять победу в первой партии, Даниилу потребовалось отыграть девять сетболов. «Это безумие! По-моему, впервые в жизни, когда я отыграл девять сетболов, — говорил тогда россиянин. — Ну и матч для начала сезона! Очень жаль, что он закончился досрочно, и я желаю Лоренцо скорейшего восстановления».

Девятый сетбол

В начале дубайской встречи Медведев очень долго входил в игру, а Сонего, напротив, был безумно заряжен. Его сумасшедший настрой чувствовался в движениях, ударах и концентрации, показателем которой стало небольшое количество брака. Лоренцо не уступил ни в одном из розыгрышей в двух стартовых геймах на своей подаче, при этом сделав ранний брейк. Итальянец справлялся с приемом не самых мощных ударов Даниила и сразу же шел в контратаку.

Получив 0:3 на старте, россиянин начал просыпаться. Даниил стал затягивать соперника в свою любимую тягучую игру с долгими разменами на задней линии, добавив в надежности. У Сонего появилось больше ошибок. Это позволило Медведеву сделать обратный брейк.

Лоренцо начал взвинчивать темп и чаще рисковать. Риск был оправдан. У итальянца залетало практически все, цепляя миллиметры линий корта. Все это очень злило Даниила, который терял свои челленджи. Раскованный теннис принес Сонего второй брейк-пойнт и чуть было не добавил третий. При счете 5:2 Лоренцо имел тройной сетбол, а затем еще три. Однако Медведев, который много розыгрышей подарил, все-таки выдержал свою подачу и не дал партии завершиться разгромно.

В следующем гейме уже россиянин имел тройной брейк-пойнт, но Сонего помогла хорошая первая подача. Во многом за счет нее он сравнял и вышел на новые сетболы. Как и на турнире в Аделаиде год назад, их в первой партии у итальянца было девять. Вот только девятый на этот раз завершился в пользу Лоренцо.

Укрощение строптивого

Держать скорость и концентрацию, которая была у Сонего в первой партии, весь матч нереально. Игра сильно успокоилась. В сравнении со взрывным стартовым сетом она стала местами даже скучной.

Тягучий теннис был явно на руку Медведеву. Соперники достаточно уверенно забирали свои геймы, но в нужный момент россиянин включился и добавил напора. Произошло это при счете 4:3 на подаче итальянца. Лоренцо под новые условия не подстроился и начал проседать. Брак в его действиях проявился совсем некстати. Он не смог отбить брейк-пойнты подачей, отдав важное очко. Даниил воспользовался своим преимуществом, уверенно забрав свой гейм и сравняв счет по сетам.

Победитель матча стал проявляться четче. Лоренцо понимал, что надо возвращать свою агрессивную и рискованную игру. Несколько раз у него проходили блестящие удары, с которым не справлялся россиянин. Однако у итальянца не было необходимой свежести, чтобы взломать оборону Медведева и поставить красивые виннерсы на поток. Попытки ускорить темп игры приводили к частым ошибкам. Сонего много жестикулировал, ругался, заводил самого себя, но простые мячи раз за разом срывались с его ракетки.

Медведев был спокоен и несокрушим. Он терпеливо выстоял под градом ударов и эмоций Лоренцо в пятом гейме третьего сета, сделав первый брейк. А в концовке вновь забрал подачу итальянца. Матчбол Даниил заполучил за счет великолепного обводящего мимо Сонего, который старался изменить ход встречи частыми походами к сетке. Но изменить уже было ничего нельзя.

Россиянин продолжает свой путь к защите титула. Повторение прошлогоднего финала в Дубае становится все более реалистичным. Тогда Даниил в двух сетах обыграл Андрея Рублева. Сейчас Рублев имеет второй номер «посева» и пока тоже справляется со своими соперниками. В матче второго круга Андрей обыграл француза Артура Казо — 6:4, 6:4.