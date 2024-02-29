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19:36 (мск), источник: ТАСС

Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Дубае

Россиянин обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину со счетом 6:2, 6:3.

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Источник: Reuters

ДУБАЙ, 29 февраля. /ТАСС/. Первая ракетка России Даниил Медведев обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину в четвертьфинальном матче на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Медведева (1-й номер посева). Давидович-Фокина получил 8-й номер посева. В полуфинале россиянин сыграет с победителем матча между поляком Хубертом Хуркачем (3) и французом Уго Умбером (5). В другом полуфинале встретятся россиянин Андрей Рублев (2) и представитель Казахстана Александр Бублик (7). Оба матча пройдут в пятницу.

Медведев является действующим победителем соревнований. В прошлом году в финале он обыграл Рублева. Турнир в Дубае — первый, в котором Медведев принимает участие после поражения 28 января в финале Открытого чемпионата Австралии. В феврале российский теннисист снялся с соревнований в Роттердаме и Дохе.

Медведеву 28 лет, он занимает четвертое место в рейтинге ATP. В 2022 году теннисист 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Медведев шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь однажды — на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Давидович-Фокине 24 года, он занимает 24-е место в мировом рейтинге, на счету спортсмена нет титулов ATP. Лучший результат испанца на турнирах Большого шлема — выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2021 года.

Турнир в Дубае завершится 2 марта, он относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии «хард». Общий призовой фонд составляет более $2,9 млн. Помимо Медведева, из россиян турнир выигрывали Рублев (2022) и Аслан Карацев (2021).

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