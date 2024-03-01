Даниил Медведев: если смогу играть, то сто процентов буду в Париже

Даниил Медведев, занимающий четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, успешно продвигается по сетке на турнире в Дубае, дойдя уже до полуфинала. Российский теннисист рассказал в интервью ТАСС, как восстанавливается после тяжелых матчей, борется с негативными моментами в своей игре и во что играет на приставке.

— Даниил, понимаю, что про финал Australian Open вас уже много раз спрашивали. Но все же — кошмары после не снились?

— Честно нет. Конечно, обидно было. Всегда хочется победить. В теннисе самое странное, что иногда ты проигрываешь в первом круге — это обидно, ты готовился, это все ужасно. Но довольно быстро ты такой: «Ну окей, что я могу сделать? Давайте следующий турнир». А в финале оно (поражение — прим. ТАСС) воспринимается тяжелее. Ты был близок, 2:0 вел по сетам, почти рядом был кубок. А в итоге — пятая тарелка (смеется). Спроси многих — они были бы довольны этим. Но я хотел большего.

С другой стороны, мне нечего себе предъявить. Нет какого-то удара, момента в матче, где я мог бы сказать, что сыграл слишком защитно или перенервничал. Такого не было. Считаю, что я боролся до конца, играл правильно. Соперник меня переиграл — браво ему. Но я надеюсь, что в следующий раз смогу лучше.

— Говоря о других турнирах Большого шлема в этом сезоне, какой больше хочется выиграть?

— Все (смеется). Все равно, какой турнир Большого шлема выигрывать. Но, понятное дело, из оставшихся больше всего шансов у меня на US Open — это нормально. Но в прошлом году я смог хорошо сыграть на грунте в принципе. На траве у меня был полуфинал Уимблдона. И полуфинал с Карлосом Алькарасом… Он был в крутой форме, но и я плохо сыграл тот матч. Если будет еще раз такая возможность — попробую сыграть лучше.

И да, чем я становлюсь старше, тем большее значение для меня значат турниры Большого шлема. Чем дальше — тем больше я к ним готовлюсь. И так я постараюсь делать и в этом году.

— Если позволят сыграть на Олимпиаде, вы будете выступать?

— Если буду здоров — буду играть. Конечно, в плане календаря это будет сумасшедший год для всех, кто будет играть в Париже. Сейчас хард — это нормально, потом грунт, трава, грунт и сразу, вообще без отдыха, Канада. И даже если ты решишь пропустить Канаду, то там сразу Цинциннати через пару дней. Поэтому календарь тяжелый. Но я был в Токио — это было круто, и если смогу играть, то я сто процентов буду в Париже.

— Вы много спорите и общаетесь с болельщиками по ходу матчей. Это вам помогает?

— Раньше помогало, а сейчас мешает. Особенно, когда я в негатив ухожу. Поэтому я постарлся в этом году поставить себе цель и задачу — изменить это. Больше фокусироваться на себе, на теннисе. Так сказать, убирать весь этот шум извне.

Во втором круге в Дубае не получилось это (в первом сете Медведев постоянно обращался к тренерам, после каждого неудачного розыгрыша — прим. ТАСС). Но это было связано только со мной. Когда я вышел на матч, я почему-то неважно себя чувствовал. Нервничал, не было концентрации. Из-за этого были ошибки, и из-за этого пошла нервозность против моей команды даже. И это нехорошо. Я очень хочу от всего этого избавиться и буду стараться.

— К вашей команде присоединился Жиль Симон, в Дубае он впервые готовил вас к матчам. Чего вы ожидаете от сотрудничества с ним?

— Я его пригласил, чтобы улучшать свою игру. Иногда, когда ты берешь в команду только что закончившего теннисиста, он скорее выполняет функцию друга, а не тренера. Это нормально. Тебе нужен кто-то в сезоне, кто будет рядом, у кого есть теннисная энергетика. Но это не наш случай. Жиль в моей команде, чтобы я становился лучше. Он пытается привнести что-то новое, добавить чуть тактики в мою игру. Понятно, что мне надо привыкнуть — поначалу нам будет не так просто.

— Как вы восстанавливаетесь после тяжелых матчей?

— После матчей одна и та же рутина: помыться, подержать лед, где болит, покушать, сходить к физио и сон. Сон и еда — это два самых важных фактора. Поэтому, как только выхожу со стадиона, сразу стараюсь быстрее все сделать и лечь спать. Но вообще, если ты не играешь пять сетов, то каким бы матч ни был, ты успеваешь восстанавливаться.

— Раньше вы рассказывали, что играете в приставку в свободное время…

— В приставку я играю до сих пор. В «Радугу» — Rainbow Six. И вот после Австралии было время, к сожалению, из-за травмы, я выбил рейтинг чемпиона. Был очень доволен. Это такой тяжелый рейтинг на самом деле.

— В России планируют создать аналог игры FIFA.

— Да? Я не слышал. Если получится, то будет прикольно. Делали многие — получалось не у всех. Но я в FIFA, если честно, очень давно не играл. Но я уверен, что какая-то мышечная память осталась. Если что, то можно будет что-нибудь придумать.