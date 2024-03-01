Андреа Петкович: Швентек чувствует, что Соболенко дышит ей в затылок

— За лидерством Иги в мировом рейтинге интересно наблюдать, поскольку она чувствует, что другие теннисистки дышат ей в затылок, особенно Арина Соболенко, поэтому она знает, что должна продолжать развиваться и работать над своей игрой. Единственное, чего у нее нет, по сравнению с Рыбакиной и Соболенко, — это мощная подача, которая может принести много легких очков, — сказала Петкович для Tennis Channel Inside-In.