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16:26 (мск), источник: Прессбол

Андреа Петкович: Швентек чувствует, что Соболенко дышит ей в затылок

Бывшая немецкая теннисистка Андреа Петкович высказалась о лидерстве польской теннисистки Иги Швентек в мировом рейтинге и слабых моментах в ее игре.

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Источник: Reuters

— За лидерством Иги в мировом рейтинге интересно наблюдать, поскольку она чувствует, что другие теннисистки дышат ей в затылок, особенно Арина Соболенко, поэтому она знает, что должна продолжать развиваться и работать над своей игрой. Единственное, чего у нее нет, по сравнению с Рыбакиной и Соболенко, — это мощная подача, которая может принести много легких очков, — сказала Петкович для Tennis Channel Inside-In.

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