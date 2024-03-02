Бублик сотворил сенсацию в полуфинале турнира в Дубае
Первая ракетка Казахстана в одиночном разряде Александр Бублик, занимающий 23-е место в мировом рейтинге, вышел в финал турнира категории АТР 500 в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.
Первая ракетка Казахстана в одиночном разряде Александр Бублик, занимающий 23-е место в мировом рейтинге, вышел в финал турнира категории АТР 500 в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.
В полуфинале он прошел пятую ракетку мира из России Андрея Рублева — 6:7 (4), 7:6 (5). В третьем сете при счете 6:5 в пользу казахстанца Рублев получил дисквалификацию за маты в сторону линейного судьи.
К этому моменту соперники провели на корте 2 часа и 31 минуту. В ходе встречи Бублик сделал 21 эйс и допустил 6 двойных ошибок, тогда как Рублев выполнил 9 подач навылет при 2 двойных ошибках.