Сенсация определила соперника Бублика в финале турнира в Дубае
Четвертая ракетка мира из России Даниил Медведев сенсационно уступил французу Уго Умберу (№ 18) в полуфинале турнира категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.
Четвертая ракетка мира из России Даниил Медведев сенсационно уступил французу Уго Умберу (№ 18) в полуфинале турнира категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.
Медведев проиграл со счетом 5:7, 3:6. Соперники провели на корте 1 час и 51 минуту. В ходе встречи россиянин сделал 6 эйсов и совершил 4 двойные ошибки, тогда как француз выполнил 4 подачи навылет и отыграл без двойных ошибок.
В финале, который состоится 2 марта, Умбер встретится с казахстанцем Александром Бубликом (№ 23), который в другом полуфинале прошел россиянина Андрея Рублева (№ 5). Начало — в 17:30 по времени Астаны.