Сенсация определила соперника Бублика в финале турнира в Дубае

Медведев проиграл со счетом 5:7, 3:6. Соперники провели на корте 1 час и 51 минуту. В ходе встречи россиянин сделал 6 эйсов и совершил 4 двойные ошибки, тогда как француз выполнил 4 подачи навылет и отыграл без двойных ошибок.