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03:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Медведев вновь не снял проклятье. Российские теннисисты остались без финала турнира в Дубае

Даниил уступил в полуфинале Уго Умберу, но нашел и позитивные моменты.

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Медведев вновь не снял проклятье. Российские теннисисты остались без финала турнира в Дубае | Источник: AFP 2023

Российские теннисисты были близки к повторению прошлогоднего финала турнира ATP 500 в Дубае, но сначала Андрея Рублева в полуфинале против казахстанца Александра Бублика дисквалифицировали за брань в адрес арбитра, а затем и чемпион 2023 года Даниил Медведев, пусть и не столь драматично, уступил дорогу в финал французу Уго Умберу. Конечно, Медведев остался не в восторге от своей неудачи, но не стал ее драматизировать. С учетом обстоятельств его выступление в Дубае точно нельзя назвать провалом.

Слабая реализация брейк-пойнтов

Конечно, на правах первого «сеяного» и четвертого номера мирового рейтинга россиянин в матче с Умбером считался фаворитом, однако не стоило забывать — по личным встречам он уступал французу 1:2. И к тому же явно находился не на пике своих возможностей после месяца вне турниров. Даниил не без труда в первых кругах прошел Александра Шевченко из Казахстана и итальянца Лоренцо Сонего, и только четвертьфинал против испанца Алехандро Давидовича Фокины в плане игры выглядел обнадеживающе. Однако встреча с Умбером показала, что в ключевые моменты Медведев пока не так хорош, как на пике формы. Свидетельством чему является, в частности, отвратительная реализация брейк-пойнтов — только один брейк из восьми попыток.

Первый сет полуфинала получился довольно затяжным, поскольку на подачах периодически завязывалась игра на «больше — меньше». Первым свой шанс получил (и не использовал) в третьем гейме россиянин, затем брейк-пойнты в шестом и восьмом геймах упустил уже француз. А при 4:4 вновь Медведев был в одном розыгрыше от того, чтобы взять подачу Умбера. Но более агрессивный и даже местами авантюрный теннис Уго все же принес ему дивиденды — при счете 6:5 в свою пользу он вновь заработал брейк-пойнт, который по совместительству стал и сетболом. И на сей раз его реализовал.

Очевидно, Даниил по-прежнему не может подавать на максимуме, средняя скорость первой подачи в течение всего матча у него составляла 187 км в час, а второй — 149 км в час. При этом Умбер подавал даже тише (182 км в час и 139 км в час соответственно), зато в розыгрышах, в том числе и на задней линии, частенько превосходил куда более титулованного соперника. Сам он назвал матч в своем исполнении идеальным. Что ж, Уго действительно играл здорово. Второй сет он начал очень хорошо, поведя 2:0 (явно не помогла Даниилу и двойная ошибка в ответственный момент), но россиянин не сдался, сравнял счет в партии и, казалось, начал перехватывать инициативу.

Неприятно, но не трагедия

В пятом гейме Уго отыграл один брейк-пойнт, а в седьмом и, как выяснилось, ключевом спасся с 0:40. Чем, похоже, выбил из колеи Медведева. В следующем гейме россиянин проиграл свою подачу, а затем Умбер подал на сет и матч. Таким образом, он вышел в финал, где сыграет с Бубликом. Конечно же, второе (после решающего матча Australian Open с итальянцем Янником Синнером) поражение в сезоне получилось довольно болезненным для Даниила. К тому же он вновь не смог защитить титул и выиграть во второй раз один и тот же турнир. Но какой-то трагедии не произошло.

Главное — Медведев получил игровую практику перед «Мастерсами» в Индиан-Уэллс и Майами и не усугубил повреждение, которое, похоже, получил на фоне январских сверхнагрузок. Кстати, в год назад также без игровой практики, большого объема тренировочной работы и не в лучшей форме в Дубае выступал серб Новак Джокович, уступив в полуфинале как раз Даниилу. Но тогда Медведев был на пике, сейчас же ему до него далековато. Хотя в Индиан-Уэллс он вполне способен прибавить.

«Я доволен тем, что смог выйти в полуфинал. Перед турниром в Дубае я получил травму, и моя подача на этом турнире работала не на сто процентов. Плюс разочарован тем, что сегодня у меня не было нужной энергии. Это то, что мне нужно изменить в Индиан-Уэллс и Майами», — прокомментировал россиянин. В чемпионской гонке он по-прежнему занимает второе место, поэтому назвать старт сезона-2024 плохим язык не поворачивается. Особенно если на американских «Мастерсах» мы увидим более сильного, штампующего эйсы, диктующего игру на задней линии Медведева.

Сергей Подушкин

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