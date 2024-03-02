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11:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бублик оценил решение судей дисквалифицировать Рублева

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Казахстанский теннисист Александр Бублик выразил сомнения в том, что россиянин Андрей Рублев сказал что-то «безумное» во время их матча в полуфинале турнира категории ATP 500 в Дубае.

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Источник: Open Sud de France

В пятницу Рублеву присудили техническое поражение в полуфинальном матче турнира, призовой фонд которого превышает 2,9 миллиона долларов. Встреча была прервана при счете 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:5 в пользу Бублика. Россиянин после одного из розыгрышей подбежал к линейному арбитру, не согласившись с его решением, и назвал его по-русски «дебилом». Затем Рублев заявил, что не называл линейного судью подобным образом.

«Очень сомневаюсь, что Рублев сказал что‑то безумное. Он не такой парень. Но, я думаю, таковы правила. Официальные лица просто следуют им и процедурам. Это был отличный матч, и мы оба заслуживали победы. Мы могли провести один из лучших матчей друг против друга на глазах у полного стадиона в Дубае. Жаль, что все так закончилось. Желаю Андрею как можно скорее вернуться в строй, потому что скоро нас ждет “Мастерс”, — сказал Бублик на пресс‑конференции, видео которой опубликовала журналистка Реем Абуллеил в соцсети X.

Согласно правилам, Рублев, занимающий пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), будет обязан выплатить штраф в размере 40 тысяч евро. Он также потеряет все призовые и заработанные за турнир очки.

Бублик (7-й номер посева) сыграет в финале с французом Уго Умбером (5).

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