Бублик оценил решение судей дисквалифицировать Рублева

В пятницу Рублеву присудили техническое поражение в полуфинальном матче турнира, призовой фонд которого превышает 2,9 миллиона долларов. Встреча была прервана при счете 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:5 в пользу Бублика. Россиянин после одного из розыгрышей подбежал к линейному арбитру, не согласившись с его решением, и назвал его по-русски «дебилом». Затем Рублев заявил, что не называл линейного судью подобным образом.

«Очень сомневаюсь, что Рублев сказал что‑то безумное. Он не такой парень. Но, я думаю, таковы правила. Официальные лица просто следуют им и процедурам. Это был отличный матч, и мы оба заслуживали победы. Мы могли провести один из лучших матчей друг против друга на глазах у полного стадиона в Дубае. Жаль, что все так закончилось. Желаю Андрею как можно скорее вернуться в строй, потому что скоро нас ждет “Мастерс”, — сказал Бублик на пресс‑конференции, видео которой опубликовала журналистка Реем Абуллеил в соцсети X.