Теннисист Рублев отметил, что научился спокойно относиться к матчам против друзей

«Я научился как-то от этого абстрагироваться, потому что это часть спорта, с этим ничего нельзя сделать, — ответил Рублев на вопрос о матчах против друзей. — В любом случае ты всегда будешь играть, возможно, с близким другом или, если у кого есть сестра или брат в туре, против них. С какими-то игроками, с которыми ты не хочешь играть, ты будешь с ними играть. С которыми враждуешь или еще что-нибудь. Ты в любом случае будешь с ними играть, нельзя, к сожалению, выбирать себе соперников».