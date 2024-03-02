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11:25 (мск), источник: ТАСС

Павлюченкова не сумела выйти в полуфинал турнира WTA в Сан-Диего

ТАСС, 2 марта. Россиянка Анастасия Павлюченкова уступила украинке Марте Костюк в матче ¼ финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сан-Диего (штат Калифорния, США).

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Источник: Reuters

Встреча закончилась со счетом 3:6, 6:4, 6:3 в пользу Костюк, посеянной на турнире под шестым номером. У Костюк был четвертый номер посева. В полуфинале Костюк сыграет с американкой Джессикой Пегулой (первый номер посева), которая в четвертьфинале победила россиянку Анну Блинкову (без номера посева).

Павлюченковой 32 года, она занимает 25-е место в рейтинге WTA в одиночном разряде. На счету россиянки 12 титулов под эгидой организации. Лучший результат Павлюченковой на турнирах Большого шлема — выход в финал Открытого чемпионата Франции 2021 года. В 2021 году теннисистка стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Андреем Рублевым, а в составе российской команды выиграла Кубок Билли Джин Кинг. Наивысшей позицией россиянки в рейтинге WTA было 11-е место в ноябре 2021 года.

Костюк 21 год, в рейтинге WTA она располагается на 34-м месте. На счету украинки один титул под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.

Турнир в Сан-Диего относится к категории WTA 500, общий призовой фонд соревнований составляет $922,5 тыс. В прошлом году турнир выиграла чешка Барбора Крейчикова.

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