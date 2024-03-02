Лучшего теннисиста Казахстана оставили без титула на турнире в Дубае

В решающем матче соревнований ему противостоял француз Уго Умбер (№ 18). Встреча завершилась победой французского теннисиста со счетом 6:4, 6:3. Игра продлилась один час и 25 минут.

Что касается Бублика, то по ходу турнира он оказался сильнее получившего в этом матче дисквалификацию россиянина Андрея Рублева — 6:7 (4), 7:6 (5), 6:5, снявшегося из-за травмы чеха Иржи Лехечку — 6:4, 4:1, представителя Нидерландов Таллона Грикспора — 7:6 (8), 7:6 (2) и другого чешского теннисиста Томаша Махача — 2:6, 6:3, 7:6 (5).