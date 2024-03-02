Лучшего теннисиста Казахстана оставили без титула на турнире в Дубае

Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Лутон Таун
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
20:30
Вольфсбург
Штутгарт
Хоккей. НХЛ
20:30
Каролина
Виннипег
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монца
Рома
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Зенит
Спартак
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ахмат
Урал
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реймс
Лилль
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Райо Вальекано
Кадис
11
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Северсталь
12
Футбол. Зарубежный
18:00
Брентфорд
Челси
22
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Вест Хэм
13
Футбол. Зарубежный
18:00
Фулхэм
Брайтон
30
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон
30
Футбол. Зарубежный
18:00
Ноттингем Форест
Ливерпуль
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас
31
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Реал
Футбол. Зарубежный
23:00
Клермон Фут
Марсель
Хоккей. НХЛ
23:00
Детройт
Флорида
Футбол. Зарубежный
17:30
Бохум
РБ Лейпциг
14
Футбол. Зарубежный
17:30
Дармштадт
Аугсбург
06
Футбол. Зарубежный
17:30
Хайденхайм
Айнтрахт Ф
12
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Боруссия М
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Боруссия Д
02
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Салернитана
11
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
Динамо Мн
41
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Автомобилист
04
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
ЦСКА
21
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Рубин
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Севилья
Реал Сосьедад
32
Футбол. Первая лига
15:00
Кубань
Шинник
02
Футбол. Первая лига
15:00
Ленинградец
КАМАЗ
00
Хоккей. НХЛ
3.03
Нэшвилл
Колорадо
Хоккей. НХЛ
3.03
Сент-Луис
Миннесота
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Трактор
41
Футбол. Премьер-лига
14:00
ЦСКА
Оренбург
11
Хоккей. НХЛ
3.03
Баффало
Вегас
Хоккей. НХЛ
3.03
Тампа-Бэй
Монреаль
Хоккей. НХЛ
3.03
Торонто
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
3.03
Филадельфия
Оттава
Футбол. Первая лига
13:30
Сокол
Динамо Мх
10
Хоккей. НХЛ
3.03
Айлендерс
Бостон
Хоккей. НХЛ
3.03
Даллас
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
3.03
Чикаго
Коламбус
Футбол. Первая лига
11:30
Енисей
Торпедо
10
Хоккей. НХЛ
3.03
Калгари
Питтсбург
Все события
Фоторепортажи
46Турнир ACA 170. Гончаров победил Вязигина и вышел в финал Гран-при тяжелого веса
24Клопп взял Кубок Лиги
19:59 (мск), источник: Vesti.kz

Лучшего теннисиста Казахстана оставили без титула на турнире в Дубае

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик (№ 23) сыграл в финале турнира серии ATP-500 — Dubai Duty Free Tennis Championshipsв Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

Наверх
Источник: Соцсети

В решающем матче соревнований ему противостоял француз Уго Умбер (№ 18). Встреча завершилась победой французского теннисиста со счетом 6:4, 6:3. Игра продлилась один час и 25 минут.

Напомним, что в полуфинале Умбер сенсационно обыграл первую ракетку России Даниила Медведева (№ 4).

Что касается Бублика, то по ходу турнира он оказался сильнее получившего в этом матче дисквалификацию россиянина Андрея Рублева — 6:7 (4), 7:6 (5), 6:5, снявшегося из-за травмы чеха Иржи Лехечку — 6:4, 4:1, представителя Нидерландов Таллона Грикспора — 7:6 (8), 7:6 (2) и другого чешского теннисиста Томаша Махача — 2:6, 6:3, 7:6 (5).

О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь