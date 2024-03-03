Казахстанский теннисист сделал необычное признание после финала в Дубае
Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 23-е место в мировом рейтинге, прокомментировал итоги турнира категории АТР 500 в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.
Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 23-е место в мировом рейтинге, прокомментировал итоги турнира категории АТР 500 в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.
В финале он уступил 18-й ракетке мира из Франции Уго Умберу.
«Это была прекрасная неделя для меня, и я очень рад быть здесь. Спасибо Уго за то, что напомнил мне, каково это — проигрывать в финале.
Честно говоря, перед финалом я думал о том, что если выиграю, то посвящу этот титул своему сыну.
Так что извини. Может быть, в следующий раз», — приводит слова Бублика «Чемпионат».
После этого турнира Умбер поднимется на 14-ю строчку в рейтинге ATP, а Бублик впервые в карьере войдет в топ-20 лучших теннисистов мира, расположившись на 19-м месте.