Казахстанский теннисист сделал необычное признание после финала в Дубае

«Это была прекрасная неделя для меня, и я очень рад быть здесь. Спасибо Уго за то, что напомнил мне, каково это — проигрывать в финале.



Честно говоря, перед финалом я думал о том, что если выиграю, то посвящу этот титул своему сыну.



Так что извини. Может быть, в следующий раз», — приводит слова Бублика «Чемпионат».