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12:57 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский теннисист сделал необычное признание после финала в Дубае

Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 23-е место в мировом рейтинге, прокомментировал итоги турнира категории АТР 500 в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

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Источник: Adelaide International

В финале он уступил 18-й ракетке мира из Франции Уго Умберу.

«Это была прекрасная неделя для меня, и я очень рад быть здесь. Спасибо Уго за то, что напомнил мне, каково это — проигрывать в финале.

Честно говоря, перед финалом я думал о том, что если выиграю, то посвящу этот титул своему сыну.

Так что извини. Может быть, в следующий раз», — приводит слова Бублика «Чемпионат».

После этого турнира Умбер поднимется на 14-ю строчку в рейтинге ATP, а Бублик впервые в карьере войдет в топ-20 лучших теннисистов мира, расположившись на 19-м месте.

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