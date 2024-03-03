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17:59 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский теннисист выиграл турнир в Испании

Михаил Кукушкин успешно завершил выступление на турнире ATP в Испании, обыграв в финале итальянца Маттео Гиганте, передают Vesti.kz.

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Источник: ATP

Турнир проходил в испанском городе Тенерифе. В решающем матче Михаилу противостоял итальянец Маттео Гиганте. Первый сет Кукушкин выиграл со счетом 6:2, а во втором вел 2:0, но его соперник снялся с игры из-за травмы.

Примечательно, что казахстанец одержал 12-ю победу подряд. Неделю назад Кукушкин также выиграл турнир в Бахрейне.

Титул в Испании обеспечит казахстанцу повышение в обновленном рейтинге АТР, Кукушкин должен подняться на 140-ю строчку.

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