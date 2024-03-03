Казахстанский теннисист выиграл турнир в Испании

Турнир проходил в испанском городе Тенерифе. В решающем матче Михаилу противостоял итальянец Маттео Гиганте. Первый сет Кукушкин выиграл со счетом 6:2, а во втором вел 2:0, но его соперник снялся с игры из-за травмы.