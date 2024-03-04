Медведев и Рублев сохранили свои позиции в топ-5 рейтинга ATP

Первой ракеткой остался серб Новак Джокович, второе место у испанца Карлоса Алькараса, замыкает тройку лидеров итальянец Янник Синнер. Следом расположились россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, которые сохранили свои 4-е и 5-е места соответственно.