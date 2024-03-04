Блинкова поднялась на шесть позиций в рейтинге WTA
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Россиянка Анна Блинкова поднялась с 51-й на 45-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Россиянка Анна Блинкова поднялась с 51-й на 45-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На прошедшей неделе спортсменка дошла до четвертьфинала турнира в американском Сан-Диего, где уступила представительнице США Джессике Пегуле.
Топ-10 рейтинга остался без изменений. Первой ракеткой мира является полька Ига Швёнтек, второе место занимает белоруска Арина Соболенко, третьей идет американка Кори Гауфф.
Первой ракеткой России осталась Дарья Касаткина, которая занимает 12-ю позицию.
Рейтинг WTA, версия от 4 марта:
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 10105 очков;
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8725;
3 (3). Кори Гауфф (США) — 6975;
4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6848;
5 (5). Джессика Пегула (США) — 5145;
6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4173;
7 (7). Маркета Вондроушова (Чехия) — 4070;
8 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4040;
9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3565;
10 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 3548…
12 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3063…
15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2605;
16 (16). Екатерина Александрова (Россия) — 2475…
19 (19). Вероника Кудерметова (Россия) — 2305…
24 (25). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1981;
25 (24). Анна Калинская (Россия) — 1943…
33 (31). Анастасия Потапова (Россия) — 1557…
38 (37). Мирра Андреева (Россия) — 1418…
45 (51). Анна Блинкова (Россия) — 1270…
63 (63). Элина Аванесян (Россия) — 1050…
74 (73). Диана Шнайдер (Россия) — 963…
95 (94). Камилла Рахимова (Россия) — 760..
98 (96). Эрика Андреева (Россия) — 739.