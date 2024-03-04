Блинкова поднялась на шесть позиций в рейтинге WTA

Блинкова поднялась на шесть позиций в рейтинге WTA

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Россиянка Анна Блинкова поднялась с 51-й на 45-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.