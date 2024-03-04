Елена Рыбакина узнала новое место в мировом рейтинге
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.
Первая ракетка Казахстана в одиночном разряде Елена Рыбакина сохранила за собой четвертое место.
Юлия Путинцева улучшила свое положение на одну позицию и теперь находится на 79-й строчке.
В топ-3 лидеры те же: Ига Швентек (Польша), Арина Соболенко (Беларусь) и Кори Гауфф (США).
Лучшая казахстанская парница Анна Данилина осталась 44-м номером рейтинга, тогда как Рыбакина поднялась на три строчки, расположившись на 514-й. Конечно, это ничто в сравнении с ее существенным падением на прошлой неделе.
Топ-3 парного разряда не претерпел изменений: Элизе Мертенс (Бельгия), Хсие Су-Вэй (Китайский Тайбэй) и Сторм Хантер (Австралия).