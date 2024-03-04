Елена Рыбакина узнала новое место в мировом рейтинге

Источник: Соцсети

Первая ракетка Казахстана в одиночном разряде Елена Рыбакина сохранила за собой четвертое место.

Юлия Путинцева улучшила свое положение на одну позицию и теперь находится на 79-й строчке.

В топ-3 лидеры те же: Ига Швентек (Польша), Арина Соболенко (Беларусь) и Кори Гауфф (США).

Лучшая казахстанская парница Анна Данилина осталась 44-м номером рейтинга, тогда как Рыбакина поднялась на три строчки, расположившись на 514-й. Конечно, это ничто в сравнении с ее существенным падением на прошлой неделе.