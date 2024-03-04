Хаас: Арина Соболенко и Новак Джокович выиграют титул в Индиан-Уэллсе

«Очевидно, что у номера 1 в мире всегда будут преимущества. Арина Соболенко будет использовать свою победу на Открытом чемпионате Австралии, чтобы навязать игру соперницам. Джокович с 2016 года не выигрывал титул в Индиан-Уэллсе, но является лучшим победителем турнира вместе с Роджером Федерером с пятью титулами. Его надо считать главной угрозой. Серб добился тут больших успехов, он собирается вернуться», — приводит слова Хааса Eurosport.