«Не могла смотреть ему в лицо». Шарапова рассказала о том, как отец покинул её команду

«Самым большим подарком, который он мне сделал, было его принятие того, что в какой-то момент ему придётся отойти от моих дел. А для отца, занимающегося спортом, особенно теннисом, который вместе с дочерью выигрывал турниры “Большого шлема”, это очень сложно.

Я решила, что по электронной почте мне будет это сделать гораздо комфортнее, и я лучше изложу свои мысли. Я не могла смотреть ему в лицо. Но я также знала, что он знал, что это случится. Он просто не думал, что это произойдёт после того, как я только что выиграла свой третий турнир «Большого шлема», — приводит слова Шараповой Sport.pl со ссылкой на эфир подкаста «The Deal with Alex Rodriguez and Jason Kelly».