Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Коламбус
Вегас
00
Хоккей. НХЛ
1-й период
Рейнджерс
Флорида
00
Хоккей. НХЛ
1-й период
Торонто
Бостон
00
Хоккей. НХЛ
1-й период
Филадельфия
Сент-Луис
00
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Чикаго
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари
Сиэтл
Футбол. Зарубежный
4.03
Шеффилд Юнайтед
Арсенал
06
Футбол. Зарубежный
4.03
Осасуна
Алавес
10
Футбол. Зарубежный
4.03
Интер
Дженоа
21
Хоккей. КХЛ
4.03
Динамо М
Динамо Мн
43
Хоккей. КХЛ
4.03
Северсталь
Спартак
37
Хоккей. КХЛ
4.03
ЦСКА
Локомотив
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Металлург Мг
Футбол. Первая лига
4.03
Химки
Тюмень
30
Хоккей. КХЛ
4.03
Трактор
Салават Юлаев
32
Хоккей. КХЛ
4.03
Автомобилист
Ак Барс
31
Все события
Фоторепортажи
50Яркие моменты Спартакиады по фигурному катанию
21В Казани открылись Игры Будущего
02:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Не могла смотреть ему в лицо». Шарапова рассказала о том, как отец покинул её команду

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова откровенно рассказала, как и в какой момент решилась обратиться к отцу и тренеру Юрию с просьбой покинуть её команду.

Наверх
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

«Самым большим подарком, который он мне сделал, было его принятие того, что в какой-то момент ему придётся отойти от моих дел. А для отца, занимающегося спортом, особенно теннисом, который вместе с дочерью выигрывал турниры “Большого шлема”, это очень сложно.

Я решила, что по электронной почте мне будет это сделать гораздо комфортнее, и я лучше изложу свои мысли. Я не могла смотреть ему в лицо. Но я также знала, что он знал, что это случится. Он просто не думал, что это произойдёт после того, как я только что выиграла свой третий турнир «Большого шлема», — приводит слова Шараповой Sport.pl со ссылкой на эфир подкаста «The Deal with Alex Rodriguez and Jason Kelly».

 Промес остаётся в ОАЭ, ночью игроку «Спартака» никуда улететь не удалось
В шахматах назревает беспрецедентный скандал. Россиян не пускают на турнир
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь