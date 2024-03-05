Алена Фалей проиграла в финале квалификации турнира в Трнаве
Белоруска Алена Фалей (202-й номер рейтинга ВТА) проиграла в финале квалификации турнира в словацкой Трнаве. Наша соотечественница уступила представительнице России.
Белоруска Алена Фалей (202-й номер рейтинга ВТА) проиграла в финале квалификации турнира в словацкой Трнаве. Наша соотечественница уступила представительнице России.
Алена Фалей (Беларусь, 202 ВТА) — Анастасия Тихонова (Россия, 192 ВТА) — 2:6, 6:7 (5:7).
Призовой фонд соревнований составляет 60 000 долларов.