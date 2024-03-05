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16:39 (мск), источник: Прессбол

Алена Фалей проиграла в финале квалификации турнира в Трнаве

Белоруска Алена Фалей (202-й номер рейтинга ВТА) проиграла в финале квалификации турнира в словацкой Трнаве. Наша соотечественница уступила представительнице России.

Алена Фалей проиграла в финале квалификации турнира в Трнаве | Источник: Прессбол

Алена Фалей (Беларусь, 202 ВТА) — Анастасия Тихонова (Россия, 192 ВТА) — 2:6, 6:7 (5:7).

Призовой фонд соревнований составляет 60 000 долларов.

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